A brit haditengerészet pontosan 120 évvel ezelőtt, 1906-ban bocsátotta vízre a HMS Dreadnought csatahajót, amely mellett egy csapásra elavulttá vált minden korábbi konstrukció. A Dreadnought név (amelynek jelentése ’semmitől nem félő’, magyarul rettenthetetlen) tehát kötelez: csak a legfejlettebb, legnagyobb tűzerejű, kvázi elpusztíthatatlan hadászati szerkezetek érdemlik ki.

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Az Aston Martin Dreadnought pont ilyen – igen, hadászati, hiszen a járművet, amely egy klasszikus sportkocsi és egy monster truck keresztezésének tűnik, kifejezetten a Call of Duty – Modern Warfare 4 videójátékba fejlesztették, és csak ott (tehát kizárólag a digitális világban) lesz elérhető.

Orrkialakításához leginkább az 1972 és 1989 között gyártott Aston Martin V8 széria szolgálhatott ihletadóként, ahogy a kacsafarok hátsó légterelő is ebben a sorozatban jelent meg először (konkrétan az 1977-től gyártott V8 Vantage farán).

Noha az inspiráció nyolchengeres modelltől származik, a videójátékoknak saját szabályaik vannak, ezért a hatalmas terepjáró V12-es motort – pontosabban V12-est idéző motorhangot – kapott.

Különben is, a sebesség (meg pláne a látvány) másodlagos egy harci járműnél: a Dreadnought katonai szintű páncélozást és taktikai irányítófelületet kapott. Alap a hatalmas üzemanyagtartály, amelyhez kiegészítő tankok is társíthatók, illetve van egy fedélzeti fegyverszoba.

Mivel pedig az Aston Martin mégiscsak luxusmárka, az anyaghasználat is hiperigényes. A vázszerkezet szénszálas kompozitból készült, a belső felületeket finom bőr borítja, a váltókar és az ajtózsanérok aranyozottak.

A Call of Duty _Modern Warfare 4 október 23-án debütál a legnépszerűbb platformokon.