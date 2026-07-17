A helyiek és a környékbeli gazdák több tíz kilométeres kitérő helyett rendszeresen használnak egy 2023 őszén részben összeomlott hidat. A középső szakasza látványosan megsüllyedt, a pályalemez megtört, a betonszerkezet pedig már csaknem hozzáér az alatta folyó Pineiosz vizéhez.

Mindez azonban nem akadályozza meg az autósokat abban, hogy áthajtsanak rajta. A használhatatlannak tűnő hidat gyakorlatilag túlméretes fekvőrendőrként kezelik: leereszkednek a betontörés egyik oldalán, majd gázt adva felkapaszkodnak a túloldalon.

A LarissaNet helyi hírportál drónfelvételén egy Ford Ranger látható, amint óvatosan leküzdi a meredek törést. A jelenet inkább hasonlít egy terepjárós akadálypályára, mint egy közúti átkelésre.

A híd 2023 szeptemberében sérült meg, amikor a Daniel vihar rendkívüli mennyiségű csapadékot zúdított Görögország középső részére. Thesszáliában folyók léptek ki a medrükből, települések kerültek víz alá, utak, vasútvonalak és hidak rongálódtak meg.

A görög közlekedési minisztérium akkori felmérése szerint 70,2 kilométernyi út és 79 híd szenvedett valamilyen károsodást. A helyiek természetesen tudják, hogy a híd súlyosan sérült. Mégis vannak, akik vállalják az átkelést, mert a másik lehetőség az országos főút felé vezető, több tíz kilométeres kerülő.

Ez különösen a földjeikre rendszeresen kijáró gazdáknak jelent komoly idő- és üzemanyag-veszteséget. A felvételek ezért nemcsak az autósok vakmerőségéről szólnak. Sokkal inkább arról, mi történik akkor, amikor egy régóta megoldatlan közlekedési probléma lassan a mindennapi élet részévé válik. A veszély, a rizikó a mindennapok részévé válik, az óvatosság csökken, egészen addig, amíg újra meg nem történik a baj.