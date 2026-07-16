Őrült rajongás? Adóoptimalizálás? Milliárdosok nosztalgiája? Jó kérdés mi hajtja a nyolcvanas évek ritka autóinak árát a csillagos égig. Valószínűleg minden tényező egyszerre. Mert ma már ott tartunk, hogy egy kifejezetten ritka, de a maga korában nem túl exkluzív, extrémnek se mondható BMW-ért már bőven százmillió forintos ajánlatok repkednek.

Konkrét számot is tudunk mondani: egy 1990-es BMW M3 Sport Evolution az RM Sotheby’s brit Woodcote Park-árverésén 404 375 fontért kelt el, ami mintegy 170,3 millió forint.

A vevő tehát nagyjából egy jól felszerelt új Rolls-Royce vagy egy kényelmes budapesti lakás árát tette le egy 36 éves, négyhengeres BMW-ért.

Pedig ezt a BMW-t nem értéktárgynak gyártották. A kivitel létezését a versenysportnak köszönhetjük, ez volt az E30-as generációjú BMW M3 fejlesztésének végső állomása. Maga az alapmodell M3 is a túraautózás miatt született, azért kellett belőle minimum 5000 darabot gyártani, hogy teljesítsék az FIA A csoportos homologizációs előírásait.

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A BMW pedig a DTM sztárja akart maradni, ezért folyamatosan reszelték a technikát 1987-ben bemutatták a külön nem is jelölt, de átdolgozott Evolution szériát, 1988-ban befutott az Evolution II, 1990-ben pedig az M3 Sport Evolution fejezte be az E30-as M3 történetét.

A széria 100, versenyző ügyfeleknek szánt versenyautóból és 500 utcai kivitelből állt, összesen tehát 600 példány készült. Csak fekete és Brilliant Red színben gyártották.

A Sport Evolution kivitelben az M3 duplavezérműtengelyes, soros négyhengeres S14-es motorja agresszívebb kialakítású főtengelyt, módosított szelepeket és kipufogó-leömlőt kapott. Így sikerült 238 lóerőt kipréselni a motorból.

A fekete példány 1990. február 20-án készült, Hamburgban adták át, és az életét nem éppen fapados homologizációs különlegességként kezdte. Tolótetőt, elektromos első ablakokat, légkondicionálót és fekete bőrbelsőt is kapott. A kétezres évek elején Ázsiába került, majd jelenlegi eladója körülbelül tíz éve vásárolta meg, és visszahozta Európába.

Igazán csábító gyűjtői darabbá az alacsony futásteljesítmény teszi, a kilométeróra állása: 4503. Vagyis ez az M3 átlagosan alig 125 kilométert tett meg évente. Ráadásul megmaradt az eredeti, az autóhoz tartozó 2,5 literes motorja, és BMW Classic származási bizonyítvány is kíséri.

Ha a nyers számokat nézzük, ebben a modellben tényleg a legendás státusz a vonzó:a 2467 köbcentis, szívó négyhengeres csúcsteljesítményét 7000-es fordulaton adja le, a végsebesség 248 km/óra volt.

A legjobb E30 M3-ak régen elszakadtak a használati értéküktől, a Sport Evolution pedig jelenleg a csúcs csúcsán ül. Az új tulajdonos aligha fogja vele végig veretni a Nürburgringet. Pedig ez az autó éppen arra született.