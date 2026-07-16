Egy norvég nő olyan tízéves elektromos Kia Soul vásárolt, amelynek az eladó szerint nyáron akár 150–200 kilométert is meg kellett volna tennie egyetlen töltéssel. A valóságban azonban már 36 kilométer után elfogyott belőle a szufla.

A Kongsvingerben élő vásárló 60 ezer norvég koronát, a jelenlegi árfolyamon körülbelül 1,94 millió forintot fizetett az autóért. Még az üzlet megkötése előtt rákérdezett a várható hatótávra. Az eladó azt állította, hogy a Kia télen 85–90, nyáron pedig 150–200 kilométer megtételére képes. – írja a norvég motor.no

Már ez is kissé optimista ígéret volt, mert a 27 kWh-s akkumulátorral szerelt típust mi is teszteltük új korában, és már akkor, erőtől duzzadó, friss akkumulátorral is 120-130 kilométert tettünk meg vele városban. Ez országúton, sőt autópályán még alacsonyabb hatótávot jelent, tehát egy igazán meggyötört, esetleg műszaki hibás Kia Soul esetén előfordulhat, hogy brutálisan csökken a megtehető kilométerek száma.

A vevőnek ez csak a vásárlás után tűnt fel, az első utazás során. Egy meleg nyári napon mindössze 36 kilométeres tényleges hatótávot tapasztalt, ezért az indulás után fél órával felhívta az eladót, és kérte az adásvétel visszafordítását. Az eladó ezt megtagadta, mert állítása szerint nem adott valótlan tájékoztatást.

Az autó ezután műhelybe került, ahol műszaki hibát és a nagyfeszültségű akkumulátorhoz kapcsolódó eltárolt hibakódot találtak, a szerelők által végzett próbaút során két kilométer alatt 15 százaléknyi töltöttség párolgott el az akkupakkból. Vagyis nem egyszerűen arról volt szó, hogy egy öreg akkumulátor degradálódott az évek során, a szakemberek konkrét műszaki hibát is észleltek.

Az ügy több kör után a bíróságon kötött ki, ahol az aktuális döntés szerint bizonyítható volt, hogy az autó nyári hatótávolsága legfeljebb körülbelül 50 kilométer, ami jelentősen elmarad nemcsak az eladó által ígért 150–200 kilométertől, hanem egy rendeltetésszerűen működő példány képességeitől is.

Az eladót ezért arra kötelezték, hogy vegye vissza a Kia Soult, és fizesse vissza a teljes, mintegy 1,94 millió forintos vételárat. A döntés egyelőre nem jogerős, mert az eladó fellebbezett.

Idős, olcsó villanyautónál mindig alaposan, szakértő segítségével vizsgáljuk meg az akkumulátor állapotát, mert ezeknél a korai példányoknál, a kevésbé hatékony hőmenedzsment, a maitól eltérő, kevésbé fejlett akkumulátor technológia miatt valós rizikó a kapacitásvesztés.