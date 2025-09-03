Az elmúlt hónapokban több komolyabb probléma is volt a budapesti hidakkal. A Petőfi hídon be kellett foltozni a járdát, a K-hídon a pályalemezt kellett megerősíteni, nehogy beszakadjon a Sziget fesztiválra érkezők alatt, a Gubacsi hídon járdabeszakadás miatt le kellett zárni az egyik oldalt a gyalogosok elől.

Az azonnali beavatkozást igénylő meghibásodások rámutattak, hogy néhány budapesti átkelőn nem halogatható sokáig a felújítás. Csakhogy nincs rá pénz – írta a Népszava.

A 2025 első félévében végzett vizsgálat alapján a fővárosi Duna-hidak közül három átépítendő vagy szerkezeti megerősítésre szoruló állapotban van, három – szigeteléssel, burkolat, korlát és dilatáció cserével járó – felújítást igényel, további három megérett a a betonfelületek és szegélyek javítására, korlátfestésre, három esetében a kisebb kezdődő bevonati hibákat kellene kezelni, és csupán egy – a nemrég felújított Lánchíd – van kitűnő állapotban. A 14 éve felújított Margit híd burkolata már most javításra szorul.

A főmeder felett átívelő hidak közül a Petőfi és az Árpád híd állapota a legrosszabb. Mindkettőn kiterjedt korróziós károk láthatóak. A Duna-hidak felújítása több tízmilliárdos tétel már most, de minél tovább csúszik, annál többe fog kerülni. Nincsenek jobb állapotban a kisebb hidak és a felüljárók sem. Utóbbiak felújítása darabonként 2-4 milliárd, míg a kisebb átkelőké 100-500 millió közötti. A finanszírozás bizonytalansága miatt a felújítások ütemezése, tervezés még rövid távon se lehetséges.

A fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy októberre részletes intézkedési tervet kér a 2035-ig szükséges munkákról, a becsült költségről és a reális ütemezésről. Javaslatot kértek a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében is megindítható előkészítési munkákra is, különös tekintettel a Gubacsi és Petőfi hídra.

A Lánchíd felújítása 2023-ban fejeződött be, és mivel a járművek is csak korlátozottan használhatják, várhatóan sokáig nem lesz vele gond: