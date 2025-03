Megnyugtató látni, hogy az ID-modellek mélyrepülése után a Volkswagen korrigált és a Tayron nem mutat botlást az utastéri anyagok minőségérzetében. Amit premierplánban látsz, az jól mutat a műszerfali műbőrborítás varrásától a puha műanyagok erezetéig.

Méretes rakodóhelyeknek szabadított fel teret a kormányoszlopra emelt fokozatválasztó, mert kézi váltós Tayron egyáltalán nincs.

Nagyon ügyes a többfunkciós kapcsoló a hangerő-szabályozáshoz és az üzemmódváltáshoz. A kettő között a két első ülés között lévő forgókapcsoló megnyomásával válthatunk.

10,25” az óracsoport képátlója, a szép megjelenítésű kijelzőn a kormányon lévő view gombbal egyszerűen változtathatjuk a nézeteket a térképhangsúlyostól a klasszikus két kerek óráig, a sebességmérő és a fordulatszámmérő közepén megjelenített egyéb információkkal.

Akárcsak a Passat és a Superb esetében, a Škoda verzió itt is megáll eggyel kisebb kijelzőnél, a Tayron viszont 12,9 helyett 15,0 képátlójú középső érintőképernyővel is választható.

Ekkora méretben van hely kényelmesen használható méretű csempéknek és az alsó menüsorba rögzített funkcióknak az ülésfűtés, a hőmérséklet, a belső légkeringtetés vagy párátlanítás beállítására.

A kezelést megkönnyítik a kormányra visszatérő valódi gombok, az összesen 17 gombbal sokkal könnyebb az élet, mint a rémes érintőfelületekkel. Alapáron 10, extraként 30 különböző hangulatvilágítás közül választhatunk.

A Tayron egy átgondolt, a mindennapok feladataira láthatóan jól felkészített autó, amely nem a kűrben brillírozik, hanem a kötelező programot hozza magas színvonalon. Megnyugtató az elöl utazókat elválasztó középlégzsák és az extralistán szereplő a hátsó oldallégzsák. A hátsó lábhely hátratolt üléssel kifogástalan, a fejtér szintén.

A 230 voltos konnektor jobb helyen volna a csomagtartó helyett a hátsó légbefúvás rostélyai és az itteni két USB-C töltő alatt, de inkább annak örülök, hogy van, így laptopot tölteni vagy hűtőládát üzemeltetni is könnyebb.

Cikkünk írásakor 397 350 forint a három üléssoros Volkswagen Tayron felára. A hatodik és a hetedik ülés gyermekeknek vagy alacsony felnőtteknek szól, de az itt választott kompromisszum előnye, hogy mögötte 345 literes a csomagtartó. A Nissan X-Trailben 177 literes, ennek alig a fele, az előd Tiguan Allspace-ben 230 literes volt.

Mivel az ülések a padlóba hajtva megemelik a csomagtér alját, jócskán elvesznek teret, de ez könnyen feldolgozható, az 5+2 ülésesben így is marad 850-1905 liternyi hely.

Az ötszemélyes Volkswagen Tayronba 885-2090 liternyi csomag fér, ami az óriáskombik királyát, az E-osztály T-modelljét is megelőzi. A konnektoros hibridben 705-1915 litert rámolhatnak tele a családtagok. Az elődben öt üléssel 760-1920 literes, a hétszemélyesben 700-1755 literes volt a csomagtartó.

De nem csak a mérete a nagy szám a belső térben, hanem az utastéri variálhatóság. A hátsó üléstámlák dőlésszöge is állítható, a pad osztottan csúsztatható előre-hátra, ráadásul a jobb első ülés háttámlája is ledönthető, így 2,9 méteres SUP, deszka vagy kocsirúd is befér az autóba zárt csomagtérfedéllel.