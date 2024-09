A Kodiaq belseje tágas és minőségi benyomást kelt, a dizájn és a kezelőszervek is ismerősek, de mégis modernebbek, mint voltak. Mivel kizárólag automatikus váltóval vásárolható meg az új Kodiaq, így mindegyikben a kormány mögé került a váltó fokozatválasztója. Ez amellett, hogy kéznél van, könnyű kezelni, még egy csomó helyet hagy maga után a középkonzolon.

Amit ki is használtak, ott található a dupla USB-C csatlakozó – ezeken kívül egy fentre, a visszapillantó mellé is került – és a két férőhelyes, 15 wattos teljesítményű vezeték nélküli töltőfelület is. De pohártartóknak, és sima tárolórekesznek is lett hely, amit használaton kívül, vagy csak ha nem túl esztétikus a felhalmozott cucckupac, akkor egy redőnnyel el is lehet rejteni.

Komfort

Formázott, jó fogású a kormány, aminek gombjaiért, különösen a nagy méretű görgetőgombért már lelkesedtem a Superb és az Octavia tesztjében is. Itt is pont ugyanolyan jók és a kezelésük is egyértelmű. A kormány mögött műszerfal 10 colos képernyőt kapott, a fontosabb információk pedig már akár a szélvédőre is kivetíthetők. A középkonzoli érintésérzékeny kijelző 13 colos, éles képpel, gyors működéssel és kifejezetten felhasználóbarátra sikerült menürendszerrel.

Ülései masszív, komfortos darabok, jó oldaltartással, elektromos állítási lehetőséggel és masszázsfunkcióval. Ezen kívül rendelkeznek memóriával, és állítható az ülőlapjuk hosszúsága is. Ráadásul fűthetők, szellőztethetők is.

Aki hozzám hasonlóan szereti a fizikai gombokat, azoknak felüdülés a Kodiaq klímakonzola, ami három óriási tekerőgombból és a köréjük telepített egyéb fontos funkciókat vezérlő gombokból áll össze. A gombok használata könnyű és biztonságos menet közben, csak odanyúlsz és máris csinálja, amit szeretnél.

Mókás extra, hogy a három gomb mindegyike kapott egy kis színes kijelzőt, és gombnyomásra mindegyik képes funkciót váltani. A szélsők a hőmérséklet, ülésfűtés és szellőztetés között váltanak, míg a középsőnek sokkal több feladata lehet. Ha nem szeretnél elveszni a funkciók között, akkor menüben tudod személyre szabni, hány dologra legyen képes a gomb.

Eco

A zöldítés nem kerülte el a Kodiaq belsejét sem, a textilek mind újrahasznosított anyagokból készülnek, a szőnyeg és a tetőkárpit is. Emellett az ajtóból előhúzható esernyő és a tankfedél alá rejtett jégkaparó is reciklált műanyagból készült.

Bőven van hely a második sorban is, állítható a háttámlák dőlésszöge és USB-C töltőpontok és saját klímakonzol is javítja a hátsók komfortérzetét. Harmadik üléssora viszont már erős kompromisszumkészséget igényel, legalábbis 180 centitől felfelé. Hiába tologathatók a második üléssor székei, aránylag szűk résen kell bemászni leghátra és a fejtér, lábtér is hamar elfogy. Persze nem kell ekkorára nőni és akkor jó lesz.

Csomagtartója hétüléses felállásban is 340 literes, normál, ötszemélyesként használva pedig 845 liternyi helyre lehet pakolni. A plusz ülések nélküli Kodiaq fenekébe ennél valamivel több, 910 liternyi cucc rámolható. Rakterének kialakításába lehetetlen lenne hibát találni, a hátulról is dönthető ülésektől a világításon, 12 voltos csatlakozón át a fix és kihajtható szatyorkampóig minden praktikus kiegészítő, funkció megtalálható benne.

Ráadásul a csomagtérroló is elfér benne, maradt hely pótkeréknek, és kisebb nagyobb rekeszekbe is lehet pakolni, és többféle csomagrögzítő megoldást is kínál az autó.