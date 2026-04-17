A több tízezer alkatrészből álló, modern autóknál statisztikailag elenyésző az esélye annak, hogy a gyártás során minden tökéletesen alakult. Amikor eljön egy ilyen hiba, az autógyártók és/vagy beszállítóik azt saját költségükön orvosolják: erre szolgálnak a visszahívási kampányok.

Az Európai Unió hétről hétre közzéteszi a legfrissebb visszahívások listáját, mi pedig megosztjuk ezt veletek. Ha az alábbiakból úgy gondolod, a járműved érintett lehet, vedd fel a kapcsolatot egy márkakereskedővel, aki elmondja, mi a teendőd.

Korábbi visszahívásokról itt olvashatsz.

Autóipari visszahívások 2026. 15. hét

6 fotó

A Rolls-Royce Cullinan gyártása 2018 májusában vette kezdetét, a visszahívásban a 2019 év végétől készülő autók szerepelnek, ami azt jelenti, hogy a legelső pár száz példány kivételével a valaha gyártott összes autót sújtja a probléma. Hogy mi történt az első másfél év után, ami miatt hirtelen elkezdtek selejtet termelni, nem tudjuk.

Habár a Bentley Bentayga (2016) megelőzte, a Rolls-Royce presztízséből adódóan mégis csak a Cullinan az a modell, amely végérvényesen a luxustermékek színvonalára emelte a szabadidőjármű műfaját. Az 5,34 méteres óriást ugyanaz a 6,75 literes V12-es erőforrás mozgatja, mint az összes többi Rolls-Royce modellt (kivéve természetesen a tisztán elektromos Spectre-t,) legnagyobb teljesítménye 571 lóerő, maximális forgatónyomatéka 850 Nm. Az autónak mind a négy kereke hajtott és kormányzott.

A Rolls-Royce Cullinan ára durván 350 ezer eurótól, azaz 130 millió forinttól indul, ám mivel a vásárlók többsége egyedi kivitelben kéri autóját, jellemzően ennél jóval többet fizetnek autójukért.