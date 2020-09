A sokadik autó után is kellemes emléknek éljük meg a szerkesztőségben a jellegzetes újautó illatot, amivel biztosan sokan vannak még hasonlóképpen. Egyes gyártók még kicsit rá is erősítenek, mintha parfümmel fújnák be az autót átadás előtt.

Az alapvető újautó illat azonban a kutatások szerint nem egészséges és már komoly kutatásokat folytatnak a gyártók, hogy megszüntessék ezeket a szagokat. Mindez az autó belterében felhasznált anyagok és ragasztók kipárolgása, ami rögtön nem hangzik olyan jól.

Itt olyan vegyületekről van szó, mint az etilbenzol és benzol, sztirol, acetaldehid. A vizsgálatok rámutattak, hogy ezek allergiás reakciót is kiválthatnak.

Ezek ellen már helyenként különböző szigorításokat vezettek be, így Dél-Koreában, Japánban és Oroszországban is. A brit Autocar magazin szerint egy lassú folyamatról van szó, mely még további évekig is eltarthat. Elvégre már a 2000-es évek elejétől érezhető a probléma.