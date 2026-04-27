Az uniós utakon bekövetkezett halálos kimenetelű balesetekről készült, 2024-es adatokat rögzítő jelentés szerint a vizsgált évben 19 934 ember vesztette életét közúti balesetben. Az elhunytak száma az elmúlt 10 évben, 2014 és 2024 között 17,4 százalékkal esett vissza – derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat adataiból.

Az EU területén egymillió lakosra vetítve átlagosan 44-en haltak meg közúti balesetekben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés, az országban 2024-ben egymillió lakosra vetítve 20 haláleset jegyeztek fel.

Svédországot Málta (21) és Dánia (24) követte. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol egymillió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben, majd Bulgáriában (74) és Görögországban (64).

A közúti balesetek tekintetében az EU tíz olyan régiója, ahol 2024-ben a legtöbb balesetet regisztrálták, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban volt. A legtöbb (62 741) halálos baleset a németországi Észak-Rajna-Vesztfáliában történt, majd a szintén németországi Bajorországban (49 374), valamint Olaszország északnyugati, Liguriát, Lombardiát, Piemontot és Valle d’ Aostát t magában foglaló régiójában (48 815).

A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban egymillió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét közúti balesetekben, addig számuk 2024-ben 52 volt – írta az Eurostat.