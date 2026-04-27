Az M3-as gödöllői szakaszán egy műszaki hibás jármű vontatása miatt lassult le a forgalom. Egy kamion ezt követően úgy váltott sávot, hogy a mögötte, a belső sávban érkező autónak fékeznie kellett.
Ez a lassítás láncreakciót indított el: sorban fékezett minden érkező, végül három jármű ütközött össze a nem megfelelő követési távolság miatt.
A tanulságok a már unalomig ismételt szokásosak:
- Tarts megfelelő követési távolságot: a balesetek jelentős része akár csak ezzel az odafigyeléssel megelőzhető lenne.
- Autópályán nem méterben, hanem másodpercben számoljuk a követési távolságot.
- Ahhoz, hogy legalább esélyed legyen megállni, minimálisan két másodperces távolságot kell tartanod az előtted haladóhoz képest.
- Ha mégis méterben gondolkodsz, legalább 70 méter távolságot tarts!
- Hiába haladsz gyorsforgalmi úton, bármikor lehet előtted lassulás, hirtelen sávváltás, fékezés, ezért a tekinteted mindig a pályán legyen, és a körülötted közlekedőket is figyeld, használd a tükröket folyamatosan!
- Ne felejtsd el, hogy egy kamionnak jelentősen nagyobb holttere van, mint egy személyautónak, számíts erre is!
- Sávváltáskor mindig győződj meg arról, hogy a manővert mások akadályozása, veszélyeztetése nélkül véghez tudod vinni!
- Ja, és ne előzd ki a sort a leállósávon! A felvételen az is jól látszódik, hogy egy autós a belső sávból a leállósávba sorol, majd a sort szabálytalanul kielőzve hajt el a baleset mellett. Ez tilos!