Szerdán hazánkba látogatott Harald Seidel, a DAF Trucks elnök-vezérigazgatója. A látogatás egyáltalán nem volt véletlen. A holland gyártó vezér azért érkezett Budapestre, hogy leleplezzen egy olyan nyerges vontatót, amelynek nemcsak a megjelenése, hanem a rendszáma is különleges.

A 17. kerületben található DAF főhadiszálláson – az egykori Hungarocamion telephely szomszédságában – kapott helyet egy 4×2 hajtásképletű DAF XG 480 típusú nyerges vontató. A piros jármű fontos mérföldkövet képvisel nemcsak a DAF, hanem a Révész Logisztikai Holding Zrt. történetében. Ez lett ugyanis az 1500. DAF márkájú nyerges vontató, amit a nyíregyházi cégcsoport átvehetett. Az újdonság a Révész Logisztikai Holding Zrt. leányvállalatához, a Lerton Transhoz került.

Az egyedi kiegészítőkkel és dizájnelemekkel is felvértezett, gazdag felszereltséggel rendelkező vontató mostantól igazi zászlóshajónak számít a cég flottájában. “A DAF nagyon régóta jelen van a magyar piacon a saját tulajdonú kereskedőnk, a Hungarotruck jóvoltából, amely az egész országban kiszolgálja az ügyfeleket. Ezért is olyan különleges ez a mérföldkő számunkra” – jegyezte meg az átadás kapcsán Harald Seidel, a DAF Trucks elnök-vezérigazgatója. Emlékeztetett: a Révész Csoporttal már korábban is fontos eseményt ünnepelhettek együtt, ugyanis 2015-ben éppen ez a magyar vállalkozás vehette át Eindhovenben az egymilliomodik DAF-teherautót.

A Révész Csoport története A Révész Logisztikai Holding Zrt. története 1980-ban kezdődött, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében található Szorgalmatos nevű, picike községben. Talán még maga az alapító Révész Bálint sem gondolta akkor, hogy az egyszerű, egyéni magánfuvarozásként induló kis családi vállalkozása napjainkra Közép- és Kelet-Európa egyik meghatározó szállítmányozó vállalatává nővi ki magát. A cégcsoport zászlóshajója a tiszaújvárosi Révész Trans Kft., amely folyékony vegyi anyagok, valamint ipari és egészségügyi cseppfolyós gázok szállítására szakosodott. A közel 350 speciális felépítményű szerelvénnyel rendelkező Révész Trans Kft. vezető szerepet tölt be ebben a szegmensben a magyar piacon, de közép-kelet-európai szinten is a legnagyobbak közé tartozik. A Révész cégcsoport teljes flottája közel 500 tehergépkocsiból áll, melynek 100%-a DAF.

“A DAF tehergépkocsik nap mint nap bizonyítják rendkívüli megbízhatóságukat és biztonságukat, miközben rendkívül hatékonyak. Emellett járművezetőink nagyra értékelik a magas szintű kényelmet. Ez a kiváló megbízhatóság, az alacsony üzemeltetési költségek és a magas vezetési komfort kombinációja teszi a DAF tehergépkocsikat számunkra magától értetődő választássá” – jegyezte meg az átadás kapcsán Révész Bálint, a Révész Logisztikai Holding Zrt. tulajdonosa.

Az újdonság a mérföldkőhöz mérten beszédes rendszámot kapott: a piros DAF-ra az RV-SZ-1500-as feliratú plakett került, ami így közvetlen utalást jelent arra, hogy immáron az 1500. DAF vontató került a Révész Csoporthoz.