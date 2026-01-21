Minél messzebb tudnak menni az e-teherautók egy feltöltéssel, annál jobban meg kell felelniük a távolsági, vagy nemzetközi áruszállítás igényeinek. A DAF éppen ebbe az irányba tett egy lépést, mivel bemutatta azokat a villany vontatókat, amelyek immáron a legnagyobbnak tekinthetők a holland gyártó elektromos portfóliójában.

Az új DAF XG és XG+ Electric-et a márka a “vezetői kényelem netovábbjának” tartja. Persze nem érdemtelenül, hiszen ezek a fülkék 33 centiméterrel hosszabbak, mint a már amúgy is tágas XF-é.

Fontos jellemzőjük, hogy megnövelt, 2,2 méteres belmagassággal rendelkeznek, ennek köszönhetően nagy, 12,5 köbméteres munka- és életteret biztosítanak. Aki szeret megpihenni a nagy utazások között, annak jó hír lehet, hogy a kabinokban elérhető ágyak 80 centiméter szélesek, teljes hosszban. Ebből a szempontból pedig kiemelkednek a piacon kapható járművek közül.

Természetesen ezekben az elektromos teherautókban is van állófűtés. A dízel változatokhoz hasonlóan ez is a hűtőfolyadékot fűti fel, de a nagyfeszültségű körből vett, elektromos energiával teszi. A villany DAF-okban is elérhető az állófűtésnél a programozhatóság és a maradékhő kihasználás” – árulta el a Vezess érdeklődésére Váradi Csaba a DAF Hungary Kft. trénere.

Az XG és XG+ Electric hajtásáról 370-480 lóerős (270-350 kW) teljesítményszinten elérhető és 2400 Nm nyomatékú Paccar EX‑D2 elektromotorok gondoskodnak. A komplett hajtásrendszer két darab villanymotort, valamint egy háromfokozatú, zökkenőmentes fokozatváltást biztosító sebességváltót tartalmaz.

Ezer kilométer egy nap

A DAF XG és XG+ Electric minimum három, maximum öt darab akkumulátor-csomaggal szerelhető fel az alkalmazási igényektől függően. Maximális energiatároló berendezés megléte esetén 500 kilométeres hatótáv áll rendelkezésre. Közbenső töltés beiktatásával pedig akár ezer kilométert is meg tud tenni zéró lokális károsanyag-kibocsátás mellett.

A DAF – a többi teljesen elektromos járművéhez hasonlóan a szóban forgó típusokat is – a legújabb generációs LFP akkumulátorokkal látja el, amelyekre nyolc év garanciát biztosít. Az akkumulátorok kobalt- és nikkelmentesek, emellett nagy termikus stabilitással rendelkeznek. (Lásd a keretes részt) A töltés akár egy pihenő idő alatt is elvégezhető, mivel három darab akkumulátor esetén 45 perc alatt 10%-ról 80%-osra lehet tölteni az energiatároló berendezéseket.

4 fotó

A relatíve nagy hatótáv elérését a fülkék aerodinamikai kialakítása is segíti: a majdnem teljesen sima kabin és az ívelt szélvédő alacsony légellenállási tényezőt biztosít. Az aerodinamikát szintén javítják az oldalszoknyák, a légterelők és a sárvédők, valamint az, hogy a tehergépkocsik digitális kamerákat használnak a hagyományos visszapillantó tükrök helyett.

Miért jó a termikus stabilitás? Az akkumulátor termikus stabilitása kulcsfontosságú az elektromos teherautók biztonsága, hatótávolsága, élettartama és töltési teljesítménye szempontjából. Ha az akkumulátor hőmérséklete stabilan az optimális tartományban marad, elkerülhetők a túlmelegedésből fakadó károsodások, kapacitásvesztés és tűzveszély. Az akkumulátor termikus stabilitása azt jelenti, hogy a cellák állandó és biztonságos hőmérsékleten működnek, jellemzően 25–40 °C között. Ezen a tartományon kívül: 50 °C felett: a kapacitás gyorsan csökken, az élettartam akár felére is csökkenhet.

Túlmelegedés esetén: nő a “termikus elszabadulás” (thermal runaway) kockázata – ez tűzhöz vagy robbanáshoz is vezethet. A modern elektromos teherautók intelligens hőkezelő rendszerekkel (BTMS – Battery Thermal Management System) vannak felszerelve, amelyek folyadékhűtést, hőcsöveket vagy fázisváltó anyagokat használnak a hőmérséklet szabályozására.

Az új DAF XG és XG+ Electric 4×2-es és 6×2-es hajtásképlettel gördülnek le a gyártósorról és akár kormányzott emelőtengellyel is meg lehet őket rendelni.

