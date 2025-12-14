Amennyiben valaki Eindhovenben jár, érdemes felkeresnie Hollandia egyik büszkeségét, a DAF múzeumot. A Vezess elment oda, így meg tudjuk mutatni neked, mit érdemes megnézned ott. A létesítményre akár fél napot is rá lehet szánni, akadnak olyan járművek is, amelyeket belülről is meg lehet tekinteni. Van a helyszínen modellbolt is, így ha szeretet a kis autókat készülj rá, hogy nem üres kézzel jössz haza.

1928-ban, alapították DAF céget. amely kezdetben igazi családi vállalkozás volt. Az alapokat Hub van Doorne fektette le, akit egy tehetős mecénás, egy sörfőzde tulajdonosa, A. H. Huenges segített terveinek megvalósításában. Az üzleti kapcsolat abból fakadt, hogy Hub rendszeresen megjavította a vállalkozó autóját. Ő pedig később invesztíciót hajtott végre.

A cég Commanditaire Vennootschap Hub van Doorne’s Machinefabriek néven kezdte működését. Doorne öccse, Wim van Doorne 1932-ben csatlakozott a céghez. Ezt követően a vállalkozás neve Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek névre módosult. Innen ered a DAF mozaikszó is, mivel később a “Van” szócskát is elhagyták. Az üzleti modelljük eleinte lovaskocsik és teherautó pótkocsik gyártására épült. A ’40-es években aztán nekiláttak Ford Trado teherautók átalakításának. A második világháború alatt leginkább harckocsik összeszerelésével foglalkoztak és csak 1949 szeptemberében készült el az első sorozatgyártású DAF teherautó az A30-as személyében.

Napjainkban a DAF elsősorban teherautógyártóként ismert és a márkanév hallatán a legtöbb embernek valószínűleg az országúti távolsági vontatók, a merev alvázas teherautók, vagy a kommunális felhasználásra szánt tehergépjárművek juthatnak eszébe. A vállalat egy ideig jelentős autógyártó is volt, 1955-ben fejlesztette ki első négyüléses autóját, amely nagy sikert hozott a DAF-nak. Később bokszermotorokkal szerelt háromajtós személyautókkal hódították meg Európát.

Ezen a téren a cég házi tervezőjévé Giovanni Michelotti lépett elő, aki nemcsak megfizethető népautókat, hanem sportkocsikat is tervezett a cégnek. A DAF emellett a versenysportokban is megjelent, köszönhetően Wim van Doorne lelkesedésének. 1959 és 1975 között több százezer személygépkocsit gyártottak, egyik modelljük még a Volvo 66-os alapjául is szolgálhatott.

A DAF tehát nem pusztán teherautó-, vagy pótkocsigyártó volt hajdanán, hanem az európai autóipar szerves részét képezte. Történelme tele van izgalmas megoldásokkal és fejlesztésekkel. Érdemes tehát a képeken keresztül egy kicsit bepillantani a holland autóipar egy ikonjának munkáiba.

Az alábbi galériában a múzeum legfontosabb látványosságait és érdekességeit gyűjtöttük össze.