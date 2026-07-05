Nem kicsit volt meglepő, amikor kiderült, hogy a Forma-1 jelenlegi legjobb motorja a Red Bullé, így csak ők nem fejleszthetik erőforrásukat. A pályákon látszó valóság már év eleje óta nem ezt mutatja, és erre a silverstone-i aszfaltcsík is ráerősített a Brit Nagydíj hétvégéjén.

A motorerőt kívánó helyszínen Max Verstappen ugyan biztatóan kezdett, a sprintidőmérőn még harmadik volt, de a sprinten már hátrafelé mozgott a mezőnyben, a szombati időmérőt pedig csak hetedikként zárta.

“Egy ilyen pályán, ahol ez kulcsfontosságú, a lehető legtöbb erőre van szükség. Ez különösen fájdalmas” – értékelte helyzetét a holland, akit még a csapattárs Isack Hadjar is elvert. “Sok mindent kipróbáltam az időmérőn, de mindig ugyanaz volt a helyzet. Egyértelműen gond van, és ez aggaszt a versenynapot illetően is, mert valójában nincs értelme így versenyezni” – tette hozzá.

Verstappen elárulta, már a legjobb eredményt hozó pénteki napon sem volt igazán jó a kocsi, és a helyzeten a beállítások módosítása sem segített. “Ha alacsony a teljesítményszint, több időt töltünk az egyenesekben, jobban használva az akkumulátort. Ennek még nagyobb hatása van az utolsó szektorban, ahol a 15-ös kanyartól gyakorlatilag nincs teljesítményem. Rengeteget veszítek az egyenesekben. Pluszban még rossz az egyensúly is, nagyon-nagyon gyenge” – magyarázta a négyszeres bajnok.