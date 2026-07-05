Már jó előre, a Forma-1-es Brit Nagydíj csütörtöki napján bejelentették, hogy Lego-kockákból épült gokartokba ültetik a pilótákat, feldobva ezzel a hagyományos pilótaparádét. Az esemény eredetileg a 2025-ös Miami Nagydíj pilótaparádéjának sikerére épített volna, azonban több versenyzőnek voltak előzetesen ellenvetései. A parádén végül mind a 22 versenyző részt vett, sőt, még Stefano Domenicali F1-vezér és Mohammed bin Szulajm, az FIA elnöke is kipróbálta a járgányokat.

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Az esemény a várakozásoknak megfelelően kaotikusan alakult, ezúttal azonban nem az ütközések miatt. A versenyzők egy része komolyan vette a kört, mindenáron a győzelemre törekedtek, pályalevágásokkal. Ennek az lett az eredménye, hogy 6-7 gokart rögtön elakadt az egyik első kavicságyban. Párat aztán pályabírói segítséggel kiemeltek, de Carlos Sainz például felpattant Lando Norris mellé, és vele folytatta a kört – később a világbajnok a saját lelátójánál kiszállt, onnan pedig Sainz egyedül folytatta a Lego-McLarennel.

Képeken az F1-esek őrült Lego-parádéja 6

Kép: Jordan McKean/Getty Images

Nem maradtak el persze a lökdösődések, egymás gokartjába átnyúlások sem. Egy-két Lego-gokart a rázóköveken mutatott gyengeséget, a felszerelt telefonok és kamerák potyogtak például Andrea Kimi Antonelli “Mercedeséről”. Oliver Bearman driftelni is próbált, kevés sikerrel.

A Lego-nagydíjat végül Fernando Alonso nyerte, a dobogót Esteban Ocon és Valtteri Bottas tették teljessé.

Képeken az F1-esek őrült Lego-parádéja 7

Kép: Mark Thompson/Getty Images

Képeken az F1-esek őrült Lego-parádéja 8
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