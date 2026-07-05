Szinte mindenkit hátráltatott valamilyen probléma a Forma-1-es Brit Nagydíjon – leszámítva a győztes Charles Leclerc-t. A silverstone-i futamot a mezőny a biztonsági autó mögött fejezte be, ez témát adott a leintés utáni azonnali megszólalásokhoz. A pilóták 2009 legjobbjával, Jenson Buttonnel beszélgettek.

Charles Leclerc (1.):

“Hihetetlen érzés, sajnos a vége talán nem olyan lett, amilyenről álmodtam volna. Az elmúlt nehéz hétvégék után ma újra visszatért az érzés, amire szükségem van. Rendkívül boldog vagyok. Kimivel [Antonelli – a szerk.] szoros lett volna a meccs, nagyon gyors volt, amikor közelített felém. Nehéz lett volna megtartani az első helyet. Utána hallottam, hogy gondja van, és úgy voltam vele, hogy oké, nagy az előnyöm, innentől simának kell lennie.”

“Aztán jött a biztonsági autó, a lekörözötteknek vissza kellett előzniük bennünket, szóval végig 100 km/órával mentem, a gumijaim nagyon hidegek voltak. Ez nem volt jó a szurkolóknak [akik ki is fütyülték az utolsó kört – a szerk.], de a sisakomban örültem, hogy nem indult újra a futam, és megtarthattam a győzelmet.”

George Russell (2.):

“Remek verseny volt, mindig jó Silverstone-ban lenni. Az első dobogóm, úgyhogy elégedetten állok itt. Nyilvánvalóan nagyon balszerencsés futamom volt, ami a biztonsági autóval a végén nagyon szerencsésre fordult. Jó lett volna szurkolói szemmel, ha újraindul a futam, de a gumijaim jéghidegek voltak, szóval örültem, hogy behoztam a kocsit a második helyen. Kemény hétvége volt, de összességében jó itt állni.”

Lewis Hamilton (3.):

“Először is gratulálok Charlesnak. Nagyszerű élmény megnyerni ezt a nagydíjat, és ez nagyszerű eredmény a csapatnak. Szóval gratulálok a csapatunknak. Ma egyszerűen nem mentek nekem a dolgok. Elrontottam a rajtot, öt másodperces büntetést kaptam, Charles tempója viszont jobb volt. Küszködtem az autó egyensúlyával, de mindent beleadtam, és hálás vagyok, hogy itt lehetek.”

“A csapat fenomenális munkát végez. Még dolgoznunk kell azon, hogy tényleg behozzuk a lemaradásunkat tisztán a teljesítményt illetően, de nézzük meg az eredményeket. Két győzelme van a csapatnak idén, ez fantasztikus.”