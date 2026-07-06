Max Verstappen a vasárnapi Brit Nagydíjon nem látta meg a kockás zászlót, hiába haladt a viszonylag biztosnak tűnő 3. helyen, a futam 48. körében a gyors Stowe kanyarban kicsúszott és a kavicságyban ragadt.

Ahogy az Osztrák Nagydíj időmérőjén, a balesetet most is az okozta, hogy az RB22-esen nem záródott megfelelően az átforduló hátsó szárny, azaz hiányzott kanyar bevételéhez szükséges hátsó leszorítóerő és tapadás.

A négyszeres világbajnok nem rejtette véka alá elégedetlenségét, sőt, egyenesen azt mondta, veszélyes a versenyautója.

A csapatfőnök, Laurent Mekies gyorsan nyilvánosan is bocsánatot kért Verstappentől, majd egy másik megszólalásban jelezte, hogy opció a trükkös hátsó szárny ejtése is.

„Max teljes joggal elégedetlen, igen kellemetlen, hogy két egymást követő hétvégén hagyja cserben az autó gyors kanyarokban. És számunkra, a csapat számára is igen kellemetlen, hogy a kavicságyba küldjük a pilótát” – kezdte a francia.

„Kétségem sincs afelől, hogy ha mostanra nem is sikerült, a csapat mindent megtesz azért, hogy még egyszer ne fordulhasson elő ez. Nagyon komolyan vesszük a biztonságot. Részletekbe nem mennék, de azt már értjük, mi történt a Red Bull Ringen. A gyorselemzés alapján is más volt a meghibásodás, ami nem jó hír, de mindent megteszünk, hogy nullára szorítsuk az ismétlődés esélyét.”

A kérdésre, hogy akár régi, hagyományosabban nyíló szárnyhoz való visszatérés is a pakliban van-e, Mekies így felelt:

„Már jó néhány futamot teljesítettünk hiba nélkül az átforduló szárnnyal, mélyebb elemzés nélkül korai lenne kimondani, hogy alapvetően hibás a koncepció, de minden lehetőséget megvizsgálunk, semmit sem vetünk el.”