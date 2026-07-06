Kimi Antonellire rájár a rúd: a barcelonai kiesését követően a Brit Nagydíjat is pont nélkül zárta, ugyanis bár az utolsó etapban a frissebb gumikon rohamosan zárkózott fel a futamot vezető ferraris Charles Leclerc-re, minden valószínűség szerint meg is előzte volna a monacóit, a Mercedesben elromlott valami, nehézzé vált a kormányzás, az olasznak ki kellett mennie a bokszba, visszaesett.

„Nem tudom, mennyi leszorítóerőt veszítettem, az autó egyszerűen nem akart fordulni. Bizonyos kanyarokban a levegőben volt az egyik kerék. Szóval valami kulcsfontosságú dolog romlott el. Annyit tudunk biztosan, hogy a felnivédő eltört, nem tudjuk, más is eltört-e, de a veszteség alapján úgy érződött. A csapat majd kielemzi, de nagy kár ezért, mert jó esélyem volt a győzelemre” ‒ mondta a versenyt követően.

Antonelli többszöri bokszlátogatás után végül a sérült autóval is kint maradt, remélve, hogy legalább 1-2 pontot menthet, ám a W17-est nem tudta mindig a pályán tartani, így hiába futott be a 9. helyen, a pályaelhagyásokért kapott 5 másodperces büntetéssel – a biztonsági autó által összetömörített mezőnyben – a 16. helyre esett vissza. (Végül Carlos Sainz büntetésével a 15. helyre lépett előre.)

„Ezek a szabályok, nincs mit tenni. Igyekeztem a pályán maradni, de vezethetetlen volt az autó. Fájdalmas ilyenért büntetést kapni, de ezek a szabályok” – mondta.

A fiatal olasz természetesen nem előnyszerzés céljából hagyta el a pályát, sőt, időt veszített, így a Mercedes részéről felmerült, hogy felülvizsgáltatják a büntetést, de ebből végül nem lett semmi. Ezzel együtt az F1TV közvetítésében David Coulthard és Jolyon Palmer élőben is azt mondta, észszerűtlen volt ezért büntetni őt, a később, a futam utáni elemzésben pedig Juan Pablo Montoya is kitért erre:

„A Mercedes részéről jó a felvetés, mert ha valaki a pályaelhagyással időt veszít, annak nem kellene szabálytalanságnak számítania. Jó lenne egy olyan szabály, amelyik kimondja, hogy azokért a pályaelhagyásokért, melyek előnyt jelentenek, jár a büntetés, de ha az autó romlott el, akkor nem” – magyarázta a korábbi Williams- és McLaren-versenyző.

Antonelli a silverstone-i verseny után továbbra is vezeti a világbajnokságot, ám immár „csak” 25 ponttal áll csapattársa, George Russell, illetve 32 egységgel a ferraris Lewis Hamilton előtt.