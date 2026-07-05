Néhány körrel a Forma-1-es Brit Nagydíj leintése előtt elbukta dobogós helyezését Max Verstappen. A Red Bull hollandja látszólag műszaki hiba miatt vesztette el a kontrollt egy gyors kanyarban, melyet követően a kavicságyban ragadt az autó. Az eset egyébként hasonlított az ausztriai időmérőn látottakra, akkor is egy gyors kanyarban szállt el Verstappen.

A két eset nem csak ugyanúgy nézett ki, hanem ugyanúgy a hátsó szárny csukódásának lassúságával függ össze. “Problémánk volt a hátsó szárnnyal Max autóján, ez rajtunk áll. Elnézést kérünk” – fogalmazott Laurent Mekies csapatfőnök.

Verstappent ez aligha vigasztalja. “Mint Ausztriában, a hiba eltérő, de ugyanaz a kimenetel. Megint, amikor befordulok a kanyarba, a hátsó szárny még nem teljesen zár és ezzel rengeteg leszorítóerőt veszítek. Ezen a ponton ez nagyon veszélyes, mert komolyan megütheti magát az ember. Szerencsés voltam Ausztriában, itt is szerencsés voltam, de kezd elegem lenni” – jelentette ki.

Az ausztriai incidens: