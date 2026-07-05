Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt július 5-én 16 óra 30 perc körül az M1-es autópálya 42-es kilométerszelvényében, a Győr felé vezető oldalon – adta hírül a Police.hu .

Az információt az Útinform.hu is megerősítette: Óbarok térségében két motoros és két személyautó ütközött össze. A rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárta, ezért jelentős torlódás alakult ki. Több bejegyzés szerint – amelyeket az M1–M7 autópályafigyelő Facebook‑csoportban osztottak meg – mentőhelikopter is érkezett a balesethez.

A határ felé vezető oldalon a pályazár a 42-es kilométernél véget ért, ott már egy sáv járható. A főváros irányába viszont továbbra is zárva van az átterelt sáv a helyszínelés és a mentés miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint az autópályát a 39-es kilométernél lehet elhagyni, és az 56-osnál lehet visszatérni rá. Az egyenruhások fokozott figyelmet és türelmet kérnek a közlekedőktől.

A rendőrség tájékoztatása szerint az arra közlekedők a 39-es kilométerszelvénynél tudják elhagyni az autópályát, és az 56-os kilométerszelvénynél térhetnek vissza rá. Az egyenruhások fokozott figyelmet és türelmet kérnek a járművezetőktől.

( A cikk nyitóképe illusztráció!)