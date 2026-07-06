Nem csak autóval lehet eljutni Horvátországba, ha az ember oda tervezi a nyaralást. És nem is biztos, hogy négy keréken a legkényelmesebb. Magyarországról többféleképpen el lehet jutni vonattal Horvátországba, nyáron pedig közvetlen éjszakai járatok is visznek az Adriához.

Splitbe közvetlenül Budapestről

A legkényelmesebb horvátországi vasúti kapcsolat a Budapest és Split között közlekedő Adria InterCity. A MÁV tájékoztatása szerint a vonat július 3. és október 2. között jár, heti 2–4 alkalommal. A szerelvény 18:40-kor indul a Keleti pályaudvarról, majd másnap 9:37-kor érkezik Splitbe (ha minden jól megy…). Visszafelé 17:40-kor indul Splitből, és másnap 9:35-kor fut be Budapestre.

Ez az a járat, amelynél tényleg működik a klasszikus „este felszállok, reggel a tengerparton ébredek” forgatókönyv. A MÁV szerint az egyéni utazók számára a legolcsóbb fekvőhelyes jegy 46 eurótól, vagyis nagyjából 16 250 forinttól érhető el. Családoknak és baráti társaságoknak a privát, hatágyas fülke 240 eurótól, azaz körülbelül 84 760 forinttól foglalható.

Fontos, hogy az árakat az elérhető férőhelyek, a választott komfortkategória, az utazási nap és a foglalás időpontja is befolyásolhatja. A MÁV külön felhívja a figyelmet arra, hogy a férőhelyek korlátozottak, ezért érdemes előre foglalni.

Rijekába, Opatijába és Koperbe is megy nyáron vonat

Nem csak Split irányába van közvetlen tengerparti kapcsolat. A Retró Istria Expressz június 26. és augusztus 30. között naponta közlekedik Budapest és Koper, illetve Rijeka között. Magyarországról közvetlenül elérhető vele Koper/Capodistria, Opatija-Matulji, Rijeka, Postojna és Ljubljana, átszállással pedig Pula, Trieszt, Izola, Portorož és Piran is.

A Retró Istria Expressz legolcsóbb menetjegye 20 eurótól indul, nagyjából 7060 forint. Ehhez kötelező helyjegyet is váltani. Az ülőhelyes kocsira a helyjegy 3 euró, vagyis körülbelül 1060 forint, a fekvőhelyes kocsiknál 14–20 euró, azaz nagyjából 4940–7060 forint, a hálókocsiknál pedig 27–70 euró, vagyis körülbelül 9540–24 720 forint között mozog.

A kerékpárosoknak is van lehetőségük erre vonatra jegyet váltani, de erősen korlátozott számban: a MÁV szerint célállomásonként vonatonként 3–3 kerékpár szállítható, kötelező helyfoglalással, 5 euróért, vagyis nagyjából 1770 forintért.

Zágráb és Eszék egész évben opció

Horvátország nem csak a nyári éjszakai vonatokkal érhető el. A MÁV horvátországi összefoglalója szerint Budapest és Zágráb között közvetlen vonat jár, Pécsről és Villányból pedig Pélmonostorra, azaz Beli Manastirba közlekednek személyvonatok, amelyek többségéhez eszéki csatlakozás is tartozik.

Zágráb Budapestről 15 eurótól, vagyis körülbelül 5300 forinttól érhető el.

Volt, hogy az autót is vonat vitte

Autóval vagy motorral együtt is létezik vasúti megoldás Horvátország felé, csak nem Magyarországról, hanem Bécsből.

A horvát HŽPP és az ÖBB Nightjet tájékoztatása szerint a Bécs–Graz–Maribor–Split EuroNight járaton van autó- és motorszállítás Split és Bécs között. A vonat Bécsből 19:05-kor indul, másnap 10:04-kor ér Splitbe; visszafelé Splitből 17:20-kor indul, és másnap 9:23-kor ér Bécsbe. Bécsből szerdán, pénteken és vasárnap közlekedik május 29. és szeptember 25. között, Splitből pedig csütörtökön, szombaton és hétfőnmájus 30. és szeptember 26. között.

Az utasjegyek ezen a vonalon 24,90 eurótól, vagyis nagyjából 8790 forinttól indulnak ülőkocsiban. A fekvőhelyes jegy 34,90 eurótól, azaz körülbelül 12 320 forinttól, a privát hálófülke pedig 59,90 eurótól, vagyis nagyjából 21 150 forinttól érhető el. Az autó vagy motor szállításához külön járműjegy szükséges, ennek ára a foglaláskor derül ki..

Mennél vonattal Horvátországba? Igen, nagyon jó ötlet 67% (6) Nem, semmiképp 33% (3)

Ha mégis autóval mész: