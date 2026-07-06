Június 27-én, szombaton a lengyel rendőrség immár nyolcadik alkalommal élesítette a „Halálos közúti balesetek rendőrségi térképe” elnevezésű projektet. A program a jó öreg sokkoló elemmel operál a baleset-megelőzés érdekében. Célja hatni a szabályszegőkre, a gyorshajtókra, az ittas vezetőkre, hátha felelősebb viselkedést mutatnak közlekedőként.

Minden egyes pont a térképen egy-egy tragikus balesetet jelöl. A térképre kattintva részletes információkat kaphatunk a halálos kimenetelű balesetekről. Megnézhetjük a baleset típusát, a hozzávetőleges helyszínt, és külön rászűrhetünk arra, hogy az incidensben kik voltak az érintettek: autósok, motorosok, e-rolleresek, buszvezetők, kerékpárosok, gyalogosok vagy épp segédmotorosok – sőt, azt is láthatjuk, ha az utasok vesztették életüket. Az adatbázis egészen aprólékos, még a mikromobilitási eszközöket (pl. görkorcsolya, gördeszka) érintő tragédiákat is rögzíti.

A sokkoló vizualizáció egyértelmű célja, hogy felhívja a figyelmet a lengyel utakon zajló tragédiák valós mértékére. A kampány önreflexióra készteti a sofőröket, a médiát pedig arra, hogy folyamatosan napirenden tartsa a közlekedésbiztonság kérdését.

Nem véletlen, hogy egyre nagyobb a nyomás a szabályszegőkön: az ittas vezetők elleni szigorúbb fellépés, a kötelező utánképzések és a megemelt bírságok mind ennek a küzdelemnek a szerves részei.

„Soha ne feledjük, hogy ezen a térképen minden egyes pont mögött egy emberi tragédia húzódik. Minden – még a legapróbbnak tűnő – szabályszegés, a felesleges bűvészkedés, vagy épp a fáradtság és álmosság figyelmen kívül hagyása is végzetes következményekkel járhat az utakon” – olvasható a projekt weboldalán.

Az aktuális, frissülő térképet országszerte több mint 20 ezer köztéri kijelzőn – főbb útvonalak mentén, vasútállomásokon, benzinkutakon és bevásárlóközpontokban – is láthatják a közlekedők. Minden egyes pont a térképen egy-egy tragikus balesetet jelöl.

Lengyelország nem egyszerűen „mutogatja a baleseteket”, hanem közben valóban látványos javulást ért el. Nyilván az úthálózat folyamatos fejlődése, az egyre fiatalabb, biztonságosabb autók is hozzájárulnak a folyamathoz: az ETSC (Európai Közlekedésbiztonsági Tanács) 2026-os közúti biztonságról szóló jelentése szerint Lengyelországban 2019 és 2025 között 43 százalékkal csökkent a közúti halálesetek száma, ami a legnagyobb javulás volt az összevetett országok között.

A vizsgálat szerint Magyarország sem a sereghajtók között van: 2019 óta majdnem negyedével csökkent a közúti halálesetek száma, ami jobb az uniós átlagnál. Csakhogy lakosságarányosan még mindig több ember hal meg nálunk az utakon, mint az EU átlagában. Kérdés, hogy nálunk hatásos lenne-e egy hasonló kezdeményezés, ami a városok, terek, megállók kijelzőin pontosan írná, épp hány halálos baleset történik Magyarországon.