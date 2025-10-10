2025 januárja és szeptembere között 301 halálos közlekedési balesetben 332 ember vesztette életét, míg 2024 első kilenc hónapjában 331 ilyen baleset történt, amelyben 375-en haltak meg – áll az ORFK legfrissebb adataiban.

A súlyos sérüléssel járó balesetek száma is csökkent: idén szeptemberig 165-tel kevesebb ilyen baleset (3037) történt, mint az előző év azonos időszakában (3202).

A napokban a magyar rendőrség szervezésében Budapest adott otthont a nemzetközi közlekedésbiztonsági Roadpol konferenciának, amelyen Európa vezető szakemberei és közlekedésrendészei vitatták meg a szakma aktuális kérdéseit.

A rendezvényen szó esett egyebek mellett a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeiről, valamint a legújabb baleset-megelőzési megoldásokról is.

A Vezess korábban összeszedte, mely magyarországi utakon kell a legjobban figyelni: