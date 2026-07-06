A Brit Nagydíj mindig is a Forma-1 leglátogatottabb fordulója volt – nem meglepő, Nagy-Britannia az autóversenyzés egyik bölcsője, az F1 legelső nagydíjának helyszíne, a csapatok többségének otthona, számtalan világbajnok és sztárpilóta hazája.

A 2026-os kiadás azonban minden korábbi eredményt felülmúlt: a Brit Nagydíj teljes hétvégéje során 564 ezer nézőt fogadott Silverstone.

Ez jócskán felülmúlta a tavalyi kb. 500 ezres számot, de még az F1 eddigi rekordját is, melyet az 1995-ös, utolsó adelaide-i Asztrál Nagydíj tartott 520 ezer nézővel.

„Hogy mit jelent minden idők legnagyobb nagydíjának rendezése? Nagyon i helyénvalónak érzem, hogy a Forma-1 legelső fordulójának helyszíne érte el” – mondta Silverstone főnöke, Stuart Pringle a Press Associationnek.

„A brit rajongói bázis és a hagyományosan erős látogatottság alapján jó, hogy itt született meg az új rekord, ez megerősíti, hogy milyen fontos piac Nagy-Britannia az F1 számára. A naptár egyik nagyon fontos versenye ez” – folytatta, hozzátéve, hogy épp emiatt nem is fél attól, hogy Silverstone-ból valamikor máshova, például Londonba vigyék a futamot.

„Nézzék, nem gondolom, hogy a Forma-1 másik helyszínt szeretne, de nincs is alternatíva z Egyesült Királyságban. A londoni utcai verseny nonszensz. És miért is fordítanának hátat a legnagyobb tömegnek, a legszenvedélyesebb nézőknek, egy olyan rendezvénynek, melyet egyaránt szeretnek a csapatok, a szponzorok, a hírességek?”