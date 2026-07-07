Európa számos pontján évek óta bosszantja az autósokat – főleg a Volkswagen-tulajdonosokat – egy kellemetlen probléma: egyes modellekről nem egyszerűen a VW-jel tűnik el, hanem vele együtt az embléma mögé épített kütyük is.

A VW jel mögött elhelyezett radar több vezetéstámogató rendszer működéséhez is szükséges. Ilyen lehet például az adaptív tempomat, a ráfutásérzékelő és bizonyos sávtartó funkciók. Ha a szenzort ellopják, az autó ugyan elindul, de több biztonsági/kényelmi extra használhatatlanná válik – írja az Autocar.

A műszaki vizsgán ettől még nem bukik meg az autó, de az így megkárosított tulajdonosoknak mélyen a zsebükbe kell nyúlni a javítás végén.

A helyi híroldalak friss példaként egy dél-londoni, brixtoni Volkswagen Passat 2.0 TDI tulajdonosának esetét idézik. Az autó az otthona közelében parkolt, amikor eltűnt róla az első embléma és a mögötte lévő radar. A környéken mások is hasonló esetről számoltak be, volt olyan szomszéd, akinek az autóját már kétszer is célba vették a tolvajok.

A márkaszerviz közel 2000 fontos összeget mondott az embléma és a radar pótlására, ami nagyjából 830 ezer forint, ami erős gyomros egy autótulajdonos számára. A Passat tulajdonosa végül kapott egy kedvezőbb ajánlatot: 539 fontot, vagyis nagyjából 223 ezer forintot fizetett a javítást. Az sem gyönge…

Az egész történetben az a legborzasztóbb, hogy a lopott alkatrész közel sem olyan értékes a feketepiacon, mint amekkora kárt okoznak vele a tolvajok. A radar nem olyan, mint egy könnyen továbbadható dísztárcsa vagy katalizátor: az egységet elektronikusan hozzá kell kódolni az adott autóhoz, majd pontosan kalibrálni. Vagyis nem elég bepattintani egy másik Volkswagenbe, és jónapot kívánok…

A Guardian már 2024-ben is írt hasonló lopásokról. Akkor több mint ötven bejelentésről számoltak be egyetlen városrészből, a javítási költséget pedig nagyjából 1600 fontra, mai árfolyamon körülbelül 660 ezer forintra becsülték. A lap szerint a szenzorok a VW-embléma mögött vannak, és több tulajdonos azért volt dühös, mert szerintük túl könnyen hozzáférhető alkatrészről van szó.

A Volkswagen az Autocarnak azt közölte, hogy a gyártó azt javasolja az érintetteknek, hogy tegyenek rendőrségi bejelentést, és forduljanak a helyi Volkswagen-márkakereskedéshez, mert az ügyféltámogatás mértékét egyedileg bírálják el.