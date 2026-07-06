A kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormánymegbízott cím használatát – olvasható a kormany.hu oldalon közölt friss tájékoztatás szerint.

“A társadalmi egyeztetés során a magyarok többségének kérésére megváltoztatják a vármegye elnevezést. A modern közigazgatás dolga az, hogy tisztességesen, magas színvonalon és minden magyar embert egyformán szolgáljon” – írja Magyar Péter.

A megyék hivatalos megnevezése 2023. január 1-jétől lett vármegye, Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása következtében. A hivatalos indoklás akkor az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományaira hivatkozott, és arra, hogy a vármegye elnevezést 1949-ig használták a magyar közigazgatásban. A Magyar Közút korábbi információi alapján az országos közúthálózaton, a társaság kezelésében lévő táblák közül 589 darabot cseréltek le, ennek bruttó költsége 36 397 673 forint volt.

A kormány most azt is közölte, hogy a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek.

Az átállás ráadásul nem csak annyi, hogy valaki lecsavaroz egy táblát, majd felrak helyette egy másikat. A vármegye szó bekerült kormányhivatali elnevezésekbe, közlekedési és közigazgatási dokumentumokba, hivatalos sablonokba, honlapokra, nyilvántartásokba, sőt az autósoknak is ismerős „vármegyei matrica” elnevezésbe.

Szóval vélhetően a legnagyobb munka nem az utak mentén, hanem az adminisztrációban lesz, amelyet egy 51 oldalas dokumentum részletez.

Mennyire költséghatékony lenne, hogy a régi “megye” táblákat csak úgy visszarakják, nem? Ám van ezzel egy kis bibi: nincsenek meg a régi táblák, amelyeket 2023-ban szedtek le, amikor a Fidesz-kormány átkeresztelt mindent vármegyére. Ezt az RTL-nek árulta el a Magyar Közút. Számításaik szerint közel 50 millió forintba kerülhet az 589 új megyehatárjelző tábla elkészítése…