A legtöbb autón találkozhatunk egy apró, kipattintható elemmel a lökhárítón. Egy olyan apró, mégis létfontosságú részletről van szó, ami baj esetén szó szerint életmentő lehet a jármű számára.

A fedél mögött a legtöbb modern járműnél a vonószem menetes rögzítési pontja lapul. Ha az autót műszaki hiba miatt vontatni kell, ide lehet betekerni a masszív acél vonóhorgot.

Ez a kis műanyag lapka elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy esztétikusan elrejtse a karosszérián tátongó nyílást, és ami még fontosabb: megóvja a menetet a kosztól, sótól és a korróziótól. Jelentősége abban a pillanatban értékelődik fel, amikor a motor elnémul, és a gép önerőből már képtelen a továbbhaladásra.

A német ADAC szakemberei is rendszeresen felhívják rá a figyelmet, hogy a mai, frissebb modelleken a vonószem már szinte sosem fixen rögzített alkatrész. A vonószem helye jellemzően a csomagtartó padlója alatt, a pótkerék vagy a defektjavító készlet mellett, a gyári szerszámkészletben van.

Fontos tisztázni, hogy a pontos kialakítás és a használat módja típusonként eltérő lehet. A legtöbb modellnél mindkét lökhárítón (elöl és hátul) kialakították a csatlakozási pontot.

Bizonyos típusoknál – például a gyári vonóhoroggal szerelt autóknál – egyedi megoldásokkal is találkozhatunk. Pontosan ezért érdemes még azelőtt átfutni a kezelési útmutató ide vonatkozó részét, mielőtt az út szélén, a szakadó esőben állva kellene rögtönözni és keresgélni.

Nem minden autót szabad csak úgy kötélre venni!

A legfontosabb alapszabály: a vonószem megléte nem jelenti azt, hogy azonnal rángathatjuk is az autót. Különösen az automata váltós, a hibrid és a tisztán elektromos modellek esetében egy szakszerűtlen vontatás másodpercek alatt milliós károkat okozhat a hajtásláncban.

Típustól és a gyártói előírásoktól függően ezeket a járműveket gyakran csak nagyon rövid távon, minimális tempóval (általában az 50 km / 50 km/h-s szabályt alkalmazva) szabad húzni – de egyre gyakoribb, hogy saját tengelyükön gurulva egyáltalán nem vontathatók, és mentésükhöz kizárólag tréler jöhet szóba.