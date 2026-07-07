A fiatalember a károkozás után az ingatlan mögötti réten folytatta útját, azonban nem jutott messzire: a kocsi végül a családi házuk előtt hibásodott meg.

A tamási rendőrök a kis faluban hamar a nyomára akadtak. Mikor ellenőrizték a sofőrt, jól láthatóan ittas volt, ezért további mintavételre állították elő. Adatainak ellenőrzésekor kiderült, hogy soha nem volt vezetői engedélye, de a bíróság ittas járművezetés miatt nemrégiben már eltiltotta a vezetéstől, így jelenleg jogosítványt sem szerezhetne.

A szabálytalanságok sora azonban itt még nem ért véget. Korábban kivonták az autót a forgalomból, nem rendelkezett érvényes műszaki vizsgával és kötelező felelősségbiztosítással sem. Ráadásul leszerelték a rendszámait, feltehetően azért, hogy nehezebb legyen azonosítani.

A tamási rendőrkapitányságon járművezetés ittas állapotban, járművezetés az eltiltás hatálya alatt és egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt indítottak eljárást a 18 éves férfi ellen. Emellett a baleset okozása és a jármű szabálytalan használata miatt szabálysértési eljárások is indulnak vele szemben.