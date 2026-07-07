Néhány hete már Barcelona-katalóniai Nagydíj néven tartottak futamot Barcelónában, ugyanis 2026-ban a Spanyol Nagydíj új helyszínre költözik, a szeptember 11-13-i hétvégén a főváros IFEMA expóközpontja környékén épített (fél)utcai pályán, a Madringen versenyez majd a Forma-1.

A Ferrari viszont már a többiek előtt testközelből megismerkedik a pályával, az olasz csapat ugyanis Lewis Hamiltont és Charles Leclerc-t csütörtökön küldi ki az aszfaltcsíkra az SF-26-ossal.

A The Race értesülése szerint a versenyszervezők kérték fel a Ferrarit arra, hogy „szakértői szemmel” próbálják ki a pályát, a „tesztet” pedig ún. forgatási nap keretében bonyolítja majd a Scuderia, azaz a nap folyamán legfeljebb 200 km-t futhat az autó, méghozzá csakis a Pirelli ultrakemény demógumijain.

A Madringen most begyűjthető adatok természetesen nem lesznek egyértelműen a versenyhétvégére fordíthatók, de a Ferrari így is sok mindent megtudhat a pályáról, amit a mezőny többi tagja csak szeptemberben.

A maranellóiak egyébként a holnaputáni madridi futással ki is merítik a forgatásos keretüket, hiszen az áprilisi kényszerszünetben már Monzában is elsütöttek egy napot a szabályok által engedélyezett kettőből.