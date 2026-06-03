A Forma-1 2024-ben jelentette be, hogy 2026-tól új helyszínen rendezik a Spanyol Nagydíjat, a fővárosban Madring néven készül félig utcai, félig épített pálya.

A munkálatok tavaly kezdődtek, és bár voltak már lakossági tiltakozások, felröppent, hogy az építkezés jelentős késésben van, ezért akár az idei rendezés is veszélyben lehet, sőt, már baleset is történt a félkész aszfaltcsíkon, most viszont – részben – pozitív hírek érkeztek.

Spanyol sajtóbeszámolók szerint a Forma-1 állandó versenyigazgatója, Rui Marques, valamint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) pályabizottságát vezető Jorge Abed a hét elején szemlét tartott a helyszínen. Az FIA-s tisztségviselők busszal mentek körbe a pályán, hogy megtekintsék a Madring építésének haladását.

A versenyszervező Luis Garcia Abad arról beszélt, hogy minden a tervek szerint halad az IFEMA expóközpont körül épülő versenyhelyszínen: „Jól, a terveknek megfelelően haladunk, a nagydíj előtt már próbaversenyt is rendezhetünk majd és a szeptemberi futam előtt a Forma-1 és az FIA is el tudja végezni az utolsó ellenőrzéseket.”

Nemrég elkészült a pálya fő jellegzetességének szánk 24%-os döntött kanyar, a La Monumental aszfaltozása, a Madring nagyköveti szerepét is betöltő Carlos Sainz pedig már vezetett is a 22 kanyaros nyomvonalon. Úgy tudni, a jegyek jól fogynak az új F1-versenyre.

Azért továbbra sincsen minden rendben a Madringgel: a versenyrendezést valószínűleg nem befolyásolja, de a háttérben komoly jogi adok-kapok folyik, a német F1Insider tudósítása szerint a Kölni Kerületi Bíróságon feszül egymásnak az olasz pályatervező Dromo és a német Tilke Group a nyomvonal szellemi tulajdonjoga kapcsán.

Az IFEMA Madrid eredetileg a Dromót bízta meg a tervezéssel, ám a feladatot később a Tilke-stúdiónak adták át, a bíróságnak végső soron arról kell döntenie, szellemi tulajdont képezhet-e egy versenypálya terve, és ha igen, a Madring esetében melyik építésziroda mennyiben járult hozzá ahhoz. A már említett La Monumentalt például mindkét tervezőcsapat a maga szüleményének tartja.