2024-ben jelentették be, hogy 2026-ban új versenyhelyszínnel bővül a Forma-1-es versenynaptár, a spanyol főváros, Madrid utcai futammal száll be. A Madring névre keresztelt 5,4 kilométeres, még mindig épülő aszfaltcsíkja körül azonban eddig nem mentek a legsimábban a dolgok. Volt, hogy tüntettek az építkezés ellen, melynek kapcsán az is felmerült, hogy késésben van a projekt.

A nem túl rózsás események sora a minap tovább íródott, ugyanis baleset történt a félkész pályán. Mint arról a RacingNews365 beszámolt, a helyi médiában olyan felvételek jelentek meg, melyen egy furgon száguldozott a pályán. A jármű nagy tempónál aztán lecsúszott az aszfaltról, átszakított egy feliratot és elásta magát a kavicságyban.

Arról egyébként továbbra sincs meggyőződve mindenki, hogy Madring készen fog-e állni a Forma-1 fogadására a szeptember 11-13-ai hétvégén.

Így állt az építkezés február végén – a képre kattintva galéria nyílik!