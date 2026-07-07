A villanyautók immár szemmel látható ideje velünk vannak, és már túl vagyunk azon, hogy csak újonnan juthatunk hozzájuk. Cikkünk megjelenésének pillanatában is bő 6000 elektromos jármű vár új gazdára a legnagyobb használtautó-gyűjtőoldalon. De milyen gondok lehetnek velük, ha megvásároljuk őket?

Az ismeretlentől joggal félhet az ember, de azért a nagy szereplők már elkezdték a tapasztalatok összegyűjtését. Ezt a tudást egy brit szervezet a Warrantywise meg is osztotta most a nagyvilággal. Az infóért nem kellett messzire menniük: a cég kiterjesztett garanciális csomagokat kínál használt autókhoz, immár negyed évszázada. Adatbázisuk elemzése után elárulták, milyen javítási igényekkel fordulnak hozzájuk leggyakrabban.

Helyezés Terület Hiba típusa 1. Elektromos rendszer Szenzorhiba 2. Elektromos rendszer Központi zár mechanika 3. Töltés Fedélzeti töltő 4. Futómű Lengőkar 5. Elektromos rendszer Kiegészítő (12V-os) akkumulátor

A Warrantywise által közöltek alapján a használt villanyautók leggyakoribb javítási területei között az elektromos rendszerek szerepelnek: ide tartozhatnak a vezérlőmodulok, érzékelők, kábelezési problémák, 12 voltos elektromos rendszerhibák. Ezeket követik a hagyományosabb javítási területek, például a futóműalkatrészek, a fékrendszer, illetve a klíma- és hőmenedzsment-rendszerek hibái.

Vagyis a legfontosabb megállapítás az, hogy nem jellemző probléma a nagyfeszültségű akkumulátorok hibája. Sokan ettől félnek leginkább, azaz hogy egy használt elektromos járműben a telep öregszik, kevesebb kilométer tehető meg vele, neadjisten sérült, és emiatt tűzveszélyes. Az adatok alapján azonban nagyon nem kell aggódni.

A cég éves jelentése alapján az is megállapítható, hogy a modern elektromos autók ugyan egyszerűbb hajtáslánccal rendelkeznek, mint a hagyományos modellek – nincs belső égésű motor, turbó, kuplung vagy klasszikus sebességváltó –, de sokkal összetettebb elektronikai rendszereket használnak.

Ugyanakkor a mai járművekben akár 100–150 elektronikus vezérlőegység is dolgozhat, amelyek a hajtástól kezdve a biztonsági rendszereken át az infotainmentig és a vezetéstámogató funkciókig számos területet irányítanak. Emiatt a meghibásodások súlypontja egyre inkább a mechanikus kopóalkatrészektől az elektronika és a szoftver felé tolódik, minkét hajtáslánc esetében.