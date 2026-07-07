A villanyautók immár szemmel látható ideje velünk vannak, és már túl vagyunk azon, hogy csak újonnan juthatunk hozzájuk. Cikkünk megjelenésének pillanatában is bő 6000 elektromos jármű vár új gazdára a legnagyobb használtautó-gyűjtőoldalon. De milyen gondok lehetnek velük, ha megvásároljuk őket?
Az ismeretlentől joggal félhet az ember, de azért a nagy szereplők már elkezdték a tapasztalatok összegyűjtését. Ezt a tudást egy brit szervezet a Warrantywise meg is osztotta most a nagyvilággal. Az infóért nem kellett messzire menniük: a cég kiterjesztett garanciális csomagokat kínál használt autókhoz, immár negyed évszázada. Adatbázisuk elemzése után elárulták, milyen javítási igényekkel fordulnak hozzájuk leggyakrabban.
|Helyezés
|Terület
|Hiba típusa
|1.
|Elektromos rendszer
|Szenzorhiba
|2.
|Elektromos rendszer
|Központi zár mechanika
|3.
|Töltés
|Fedélzeti töltő
|4.
|Futómű
|Lengőkar
|5.
|Elektromos rendszer
|Kiegészítő (12V-os) akkumulátor
A Warrantywise által közöltek alapján a használt villanyautók leggyakoribb javítási területei között az elektromos rendszerek szerepelnek: ide tartozhatnak a vezérlőmodulok, érzékelők, kábelezési problémák, 12 voltos elektromos rendszerhibák. Ezeket követik a hagyományosabb javítási területek, például a futóműalkatrészek, a fékrendszer, illetve a klíma- és hőmenedzsment-rendszerek hibái.
Vagyis a legfontosabb megállapítás az, hogy nem jellemző probléma a nagyfeszültségű akkumulátorok hibája. Sokan ettől félnek leginkább, azaz hogy egy használt elektromos járműben a telep öregszik, kevesebb kilométer tehető meg vele, neadjisten sérült, és emiatt tűzveszélyes. Az adatok alapján azonban nagyon nem kell aggódni.
A cég éves jelentése alapján az is megállapítható, hogy a modern elektromos autók ugyan egyszerűbb hajtáslánccal rendelkeznek, mint a hagyományos modellek – nincs belső égésű motor, turbó, kuplung vagy klasszikus sebességváltó –, de sokkal összetettebb elektronikai rendszereket használnak.
Ugyanakkor a mai járművekben akár 100–150 elektronikus vezérlőegység is dolgozhat, amelyek a hajtástól kezdve a biztonsági rendszereken át az infotainmentig és a vezetéstámogató funkciókig számos területet irányítanak. Emiatt a meghibásodások súlypontja egyre inkább a mechanikus kopóalkatrészektől az elektronika és a szoftver felé tolódik, minkét hajtáslánc esetében.