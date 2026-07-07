Akárcsak hazánk, a mediterrán ország is új KRESZ szabályok bevezetését tervezi: a változások 2026. október 1-jén lép életbe – bár a motorosokat érintő tételek egy része kapott még egy év haladékot.

A legszembetűnőbb újdonság, hogy lakott területen kívül kötelező lesz a motoros védőkesztyű használata, méghozzá nemcsak a vezetőnek, hanem az utasnak is. Ami eddig a gyártók, a vezetéstechnikai oktatók és a biztonsági szakemberek részéről egyöntetű, de csupán elméleti jótanács volt, az mostantól kőbe vésett törvény.

Ehhez csatlakozik egy másik, a városi robogósokat és ingázókat is érzékenyen érintő szigorítás: ezentúl minden úttípuson kötelező lesz a zárt cipő viselése. A strandpapucsos robogózásnak tehát leáldozott.

Mindkét szabályszegés súlyos vétségnek minősül majd, amit 200 eurós – azaz a kért árfolyamon átszámolva kereken 70 832 forintos – bírsággal „díjaznak”.

A legfontosabb passzív védőfelszerelésünk felett sem hunytak szemet. Az új szabályozás kimondja, hogy a motorosok által viselt sisakoknak hivatalosan homologizáltnak (azaz E-jeles minősítésűnek) kell lenniük, magunk mögött hagyva az egyszerűen csak „tanúsítvánnyal” rendelkező fejvédők korszakát.

Szabad a leállósáv

A törvényhozók beemeltek egy régóta követelt engedményt a mindennapokba. Ha beáll a forgalom, és az adott útszakaszt külön tábla is jelzi, a motorkerékpárok kimehetnek a jobb oldali leállósávra – feltéve, ha nem lépik túl a 30 km/órás tempót. Szó sincs tehát a kocsisorok közötti vad szlalomozás és sávhasítás általános legalizálásáról; ez egy szigorúan keretek közé szorított, csak a kijelölt szakaszokon érvényes kiskapu a dugók túlélésére.

Az e-rollereket is szabályozzák

Spanyolországban is probléma az e-rollerekkel elszenvedett balesetek számának növekedése. Ezért 15 évben húzták meg a használatukhoz szükséges alsó korhatárt. Ezenfelül kötelezővé teszik a bukósisakot, éjszaka vagy rossz látási viszonyok között pedig a láthatósági mellényt is. Ezzel a lépéssel a mikromobilitási eszközöket egyértelműen a többi, forgalomban részt vevő könnyű jármű biztonsági szintjére akarják felhúzni.