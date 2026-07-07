Miután a McLaren M6A jelentős sikereket ért el az észak-amerikai Can-Am széria 1967-es szezonjában, Bruce McLaren úgy döntött, benevez a Le Mans-i 24 órás futamra. Ehhez fejlesztette ki az M6A zárt karosszériás változatát, az M6GT-t, a projekt azonban leállt. Az elkészült prototípusok közül 1969-ben kettőt közúti használatra alakítottak át, az egyiket maga Bruce McLaren használta.

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Hogy üzletileg sikeres lett volna-e a közúti M6GT, már soha nem derül ki; a márka így végül huszonöt évvel később, 1992-ben mutatta be első, közúton is legálisan használható típusát, az F1-est. Ebből mára több modellcsaládból álló portfólió nőtt ki, a márka speciális feladatokra szakosodott részlege, az MSO (McLaren Special Operations) viszont most úgy gondolta, ideje leporolni az eredeti konstrukciót, és megmutatni a világnak, miről maradt le hat évtizeddel ezelőtt.

Az újraépítéshez az eredeti sablonokat, valamint a korabeli dokumentációkat és tervrajzokat használták fel, eredeti alkatrészeket újítottak fel, és újakat gyártottak le.

A motor és a sebességváltó az 1960-as évek végéről származnak – akkoriban Chevrolet small block V8-asokkal futottak a McLaren versenyautók –, a „tevepúp” szelepfedél megegyezik a Bruce McLaren által elképzelt kivitellel.

A futóművet egy korhű M6A versenyautóból emelték át, a teljes projekt hitelességét a gyár referencia-járműveivel összevetve ellenőrizték. Számos alkatrészt ma már nem hogy nem gyártanak, de az egykori szabványok sem érvényesek már, amelyekhez igazodva azokat megtervezték. Az erősen ívelt szélvédő legyártása szintén külön szakembereket kívánt.

A vezetői környezet az eredeti, versenyihletésű kialakítást követi, a rejtett elemeket (bukókeretek, merevítések, kábelkötegek) ugyanolyan gondosan tervezték és építették meg, mint a szem előtt lévőket. Az alumínium lemezeket rögzítő, kupolás fejű szegecseket például a repülőgép-gyártásban dolgozó szakemberek ütötték be, hogy minden tökéletes legyen.

A váltógomb kézzel esztergált diófa gömb, pont, mint az eredeti; a fix üléseket zöld műbőr borítja. Ez az árnyalat, valamint a speciális tónusú fehér fényezés a McLaren első F1-es versenyautóját, az 1966-os M2B-t idézi, amelynek fehér karosszériáját zöld sáv díszítette.