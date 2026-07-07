Kedden a benzin beszerzési ára négy, a gázolajé hat forinttal emelkedett Magyarországon. És ezzel még nincs vége: szerdán jön a következő áremelés.

Ezúttal csak a gázolaj nagykereskedelmi ára változik: négy forinttal emelkedik, míg a benzin beszerzési ára változatlan marad. Ennek megfelelően elsősorban a dízelt tankolók számíthatnak árváltozásra a hazai töltőállomásokon.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a benzin aktuális átlagára 584, a gázolajé 601 forint. Utóbbi emelkedhet tovább, amennyiben a kutak érvényesítik az árváltozást.