Június 15. és 21. között a rendőrök az ország egész területén kiemelten figyeltek az ittas és bódult sofőrökre, sőt június 19-én 24 órás „Alkohol- és drogmarathont” is tartottak.

Egy hét alatt 147 070 sofőrt ellenőriztek, közülük 482 ittas vagy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. Ez azt jelenti, hogy minden ezer megállított autósból hárommal szemben kellett intézkedni. 220 esetben a sofőr szervezetében lévő alkohol mennyisége a bűncselekményi értékhatárt is meghaladta. 11 kerékpárossal szemben is eljárás indult.

A 24 órás razzián 51 699 ellenőrzést végeztek egyetlen nap alatt. Ekkor 156 sofőr bukott le ittasan vagy bódultan a volán mögött. Két kerékpáros szintén fennakadt a rostán.