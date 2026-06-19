Idén is közös közlekedésbiztonsági kampánnyal hívja fel a figyelmet a gyermekek biztonságára a nyári szünetben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A vakáció tíz hete alatt a BRFK heti rendszerességgel tart közlekedésrendészeti ellenőrzéseket olyan helyszíneken – például játszóterek, strandok és más, gyermekek által gyakran látogatott területek környezetében –, ahol a nyári szünetben fokozottan kell számítani a gyermekek jelenlétére. Az ellenőrzések célja, hogy felhívják a figyelmet a gyalogosok fokozott védelmére, valamint a sebességhatárok betartására.

A vakáció kezdetétől a BKK járatain hangüzenetek hívják fel az utasok figyelmét a gyermekek biztonságos közlekedésének fontosságára. Emellett egyes villamosjáratokon az utasok egyenruhás rendőrökkel is találkozhatnak, akik aktuális közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési tanácsokkal látják el az érdeklődőket.

A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy a nyári szünetben fokozott figyelemmel és türelemmel vegyenek részt a közlekedésben. A gyermekek ilyenkor gyakrabban közlekednek önállóan, gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel, ezért különösen fontos a sebességhatárok betartása, a gyalogosok elsőbbségének biztosítása és az egymásra való odafigyelés.

A rendőrség azt is javasolja a szülőknek, hogy még az önálló közlekedés előtt beszéljék át gyermekeikkel a legfontosabb közlekedési szabályokat, gyakorolják velük a biztonságos útvonalakat, és készítsék fel őket arra is, mit tegyenek, ha eltévednek vagy segítségre van szükségük.

A nyári hónapokban különösen fontos, hogy a kerékpárral vagy rollerrel közlekedők is tartsák be a közlekedési szabályokat, és lehetőség szerint viseljenek megfelelő védőfelszerelést. A buszsávok rendeltetésszerű használata pedig nemcsak a közösségi közlekedés zavartalan működését szolgálja, hanem a biztonságos közlekedéshez is hozzájárul, ezért a rendőrség ezek szabályos használatát is ellenőrzi.

Az akció tavaly nagy siker volt: