Egyetlen gyermek sem vesztette életét közlekedési balesetben a 2025-ös nyári szünet alatt – ezt tekinti közös kampánya legfontosabb eredményének a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A nyár elején indított akció célja az volt, hogy az iskolai vakáció idején mindenki fokozottan figyeljen a gyerekekre a közutakon. Az ellenőrzések mellett a személyes beszélgetések és az edukáció is szerepet kapott a gyermekek által legkedveltebb helyszíneken a fővárosban.

Mintha az autóknak épült volna a kerékpársáv

Intő jelekre is rávilágították az ellenőrzések, ugyanis a nyár „slágerszabályszegései” közé tartozott a kerékpársávok jogosulatlan használata és a mobilozás. A szabálytalankodók úgy használták a kerékpársávokat, mintha azokat az autósok és a motorosok számára hozták volna létre.

Sokan megfeledkeztek arról is, hogy elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, a kézben tartott mobiltelefonnal való közlekedés mellett a gyorshajtás és a felfestések semmibevétele is gyakori problémának bizonyult. Olyanra is volt példa, aki érvényes műszaki vizsga vagy orvosi alkalmassági nélkül ült a volán mögé, sőt, olyan sofőrt is megbüntettek, aki az utasszállítás alapvető szabályait is figyelmen kívül hagyta.

Az akciók során előállították egy olyan sofőrt is, aki a gyerekek testi épségét veszélyeztetve ittasan és engedély nélkül vezetett, továbbá egy körözött személyt is elfogtak.

Számokban a BRFK és a BKK nyara

Összesen 67 helyszíni bírságot szabtak ki, összesen közel 1,4 millió forint értékben. Közigazgatási eljárás alá tartozó szabályszegések miatt további 17 személyt bírságoltak meg összesen 340 ezer forintra. Egy alkalommal figyelmeztettek, míg négy esetben szabálysértési feljelentést tettek – foglaltak össze a számszerűsíthető eredményeket.

Egy közelmúltbeli ellenőrzés eredményei alapján a buszsávokkal is meggyűlt a közlekedők baja. A legutóbbi buszsáv-razzia eredményeit az alábbiakban ismertette a Vezess: