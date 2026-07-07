A legbizarrabb az egészben? Senki sem tehet ellene semmit. A brazíliai Rio de Janeiro hatóságai a napokban bukkantak rá a rozsda rágta járműre a város nemzetközi repülőterének 2-es termináljánál. Senki sem tudja pontosan, mióta porosodik ott, de a kifizetetlen büntetések hegye elég erős támpontot ad.

A történet valószínűtlen főszereplője

A „ritka Honda Civic” szókapcsolat nem jön könnyen az ember nyelvére, de ebben az esetben telitalálat. A szóban forgó alany egy 2008-as Honda Civic EX-L Coupé – nem épp a Civic-kínálat legnépszerűbb tömegmodellje, ráadásul egy olyan kivitel, amit hivatalosan sosem forgalmaztak Brazíliában. Már önmagában ez a tény is kisebb fejtörést okoz, még mielőtt eljutnánk a sorsára hagyott állapotig.

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Néhány hete valakinek végre feltűnt, hogy az autó legalább hat éve parkol a 2-es terminál garázsában. A karosszériát kikezdte a rozsda, a gumik már rég leeresztettek, de az igazi árulkodó nyomot a felgyülemlett cédulák jelentették. A Hondán egyáltalán nem voltak rendszámtáblák, az indítókulcs pedig – bármilyen furcsa is – ott pihent a vezetőülésen. – írja a Domingo Espetacular.

Kontinenseken átívelő nyomok

A hátrahagyott nyomok egészen vad történetet festenek le. Egy 2019-es parkolási bírság arra utal, hogy az autót az államon belül használták, mielőtt 2020-ban a reptéren dobták volna el. A belső térben talált matricák és iratok alapján a járművet eredetileg New Yorkban regisztrálták, megjárta Belize-t és Guatemalát, és vélhetően több mint 15 000 kilométert tett meg, mire elérte Brazíliát.

Egy ilyen túra önmagában is rengeteg kérdést vet fel. Sokan arra gyanakszanak, hogy a Civicnek valamikor hajóra kellett szállnia, hogy kikerülje a hírhedt Darién-régiót – azt a járhatatlan dzsungelszakaszt, amely megszakítja a közúti összeköttetést Közép- és Dél-Amerika között. Bárhogyan is jutott oda, ez messze nem egy könnyed hétvégi kiruccanás volt. Valaki komoly energiát fektetett abba, hogy ezt a konkrét autót eljuttassa Brazíliába, majd egyszerűen elsétált mellőle.

Hogyan lett ebből 12,6 millió forintos adósság?

És itt jön a feketeleves. Ha a napi parkolási díjat beszorozzuk az ott töltött napok számával – ami már bőven 2100 felett jár –, a matek a végén durván 35 000 dollárt, vagyis nagyjából 12,6 millió forint a végösszeg. Ez egy parkolóház esetében letaglózó összeg, és minden egyes nappal csak tovább kúszik felfelé, amíg a Civic egy helyben rostokol.

Csakhogy a számla egy olyan tulajdonosé, akit képtelenség felkutatni.

Miért nem lehet egyszerűen elvontatni?

Itt válik igazán frusztrálóvá a történet. A riói repülőtér egy rendkívül bonyolult, hibrid konstrukcióban működik: egyszerre állami, katonai és magánkézben lévő terület. Mivel a Civic technikailag magánterületen áll, az üzemeltető nem vontathatja el és nem is adhatja el csak úgy, anélkül, hogy szigorú jogi lépéseket tenne – ideértve a tulajdonos azonosítását és a hivatalos értesítések kiküldését.

És pontosan itt akad meg a gépezet. Ezeket a lépéseket jelenleg blokkolják az adatvédelmi törvények, tökéletes 22-es csapdáját hozva létre.

A cég nem mozdíthatja el az autót, amíg meg nem találja a gazdáját, de a személyes adatokat védő szabályok miatt nem is tudja könnyen megkeresni őt. Egyértelműnek tűnik, hogy a tulajdonos egyáltalán nem akarja, hogy megtalálják. Mindezek tudatában az sem lenne meglepő, ha a Civic újabb 2100 napot töltene ott.