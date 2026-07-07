Az Európai Parlament plenáris ülésén, az uniós autóipar versenyképességének megerősítését és minőségi munkahelyeinek megőrzését célzó sürgős intézkedésekről tartott vitában Stéphane Séjourné iparstratégiáért felelős uniós biztos hangsúlyozta: az ágazat egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a geopolitikai instabilitás miatt meggyengült ellátási láncokkal, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, a külföldi piacokhoz való hozzáférést korlátozó akadályokkal, valamint Kína “ragadozó stratégiájával”, amelynek célja, hogy túlkapacitásait Európára zúdítsa.

Ennek következtében csökken az európai autógyártók piaci részesedése, miközben a kínai modellek importja jelentősen nőtt: ezek ma már az európai elektromos és egyéb villamosított járművek piacának több mint 15 százalékát teszik ki. “Az európai gyárak csökkentett kapacitással működnek, és egyre nagyobb a tömeges elbocsátások veszélye” – tette hozzá.

Az Európai Bizottság teljes mértékben tisztában van a helyzet sürgősségével – jelentette ki a biztos. Közölte, hogy a jelenlegi bizottsági ciklus kezdete óta az ágazat szereplőivel folytatott stratégiai párbeszédre építve egy átfogó európai autóipari stratégia kidolgozásán dolgoznak.

Emlékeztetett arra, hogy a tavaly decemberben bemutatott autóipari csomagot márciusban egy ipari gyorsítóról szóló javaslat egészítette ki, így első alkalommal olyan stratégia valósulhat meg, amely az autóipar teljes értékláncát lefedi.

Elmondta, hogy a szén-dioxid-kibocsátási szabályok terén nagyobb rugalmasságot vezetnek be, miközben fenntartják a kitűzött klímacélokat. A járműflották szén-dioxid-mentesítéséről szóló rendelet megőrzi az európai gyártók számára fontos piaci szegmenst, és elősegíti a használt elektromos járművek elérhetőségét az európai háztartások számára.

Az egyszerűsítési intézkedések felgyorsítják a megfizethető, kis méretű elektromos járművek elterjedését, uniós program támogatja az európai akkumulátoripar kapacitásainak bővítését, míg az ipari gyorsító intézkedés az európai munkahelyek megőrzését, a beszállítói leépítések megállítását és a beszállítók szerepének erősítését szolgálják az elektromos mobilitás értékláncában.

A biztos sürgette, hogy az uniós intézmények mielőbb fogadják el az Európai Bizottság által beterjesztett jogszabályokat. Mint fogalmazott, világos cél az európai autóipart sújtó hanyatlás “ördögi körének” megállítása, vagyis a termelés, a piaci részesedés és az Európában megtermelt hozzáadott érték csökkenésének megfordítása.

“Ezzel tartozunk iparunknak, ezzel tartozunk a benne dolgozó munkavállalóknak, és ezzel tartozunk azoknak a régióknak is, amelyek gazdasága nagymértékben az autóiparra épül” – hangsúlyozta Stéphane Séjourné.