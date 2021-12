December első hetében rendezték a Miami Design Hét rendezvényt, amelynek egyik támogatója és kiállítója a Lexus. Az autógyártó összefogva Germane Barnes építésszel és a Miami Egyetem más munkatársaival az LF-Z tanulmány egy különleges változatát, illetve egy ahhoz kapcsolódó installációt mutattak be. Az autó középpontú alkotás csarnokában bútorok, lámpák, lakás-kiegészítők sorakoznak. De miért is?

Maga kiállítás a világjárvány miatt kihagyott egy éves szünet után tért vissza Miamiba, hírességek szédítő sorával, feltűnő, meghökkentő néha bizarr alkotásokkal és hozzájuk kapcsolódó vásárral, amelyen természetesen a haladók számára extrém összegek repkedtek.

Számtalan galéria csatlakozott a Miami Design Héthez

Bármerre is keveredjünk a napfényes amerikai városban, előbb utóbb belebotlunk a Miami Design Week rendezvényének egyikébe. Az évente megrendezett decemberi művészeti kiállításra és vásárra gyűjtők, társasági emberek és hírességek is szép számmal érkeznek a világ minden részéről. Ami a formatervezéshez, divathoz kapcsolódhat, azt megtaláljuk itt, a Chanel és a Gucci és számos világmárka tűnik itt fel. Míg 2019-ben Christian Dior tartotta itt első amerikai bemutatóját, idén Louis Vuitton szervezte első divatbemutatóját az USA-ban, Miamiba.

Az eseményen olyan hírességek jelentek meg mint Rihanna, Kim Kardashian, vagy Ye, a korábban Kanye West néven ismert rapper, illetve Bella Hadid modell. Természetesen a szórakoztatóipar is kiveszi a részét, hiszen a héten a város klubjaiban, privát partijain többek között fellépett Alicia Keys, Cardi B, Diplo és Marshmello is.

Egyébként is a tehetősek játszótere Miami, így a kiállításhoz kacsolódóan sem volt hiány nagy számokban, így pl. a Maddox Galéria amely számos, Banksy művet birtokol, 4 millió dollárért eladta a művész Charlie Brown című képét a kiállítás hetében. A komoly gyűjtőknek szánt alkotások mellett abszurd dolgokkal is találkozni. Többek között egy német művész 3D nyomtatóval készült, avokádós szendvicsét is kiállították, amelyet 18 karátos arannyal vont be és amelyet 2,9 millió dollárra (nagyjából 1 milliárd forint) értékeltek. A szobor 27 különálló részből áll, köztük két zsemle félből , öt paradicsomszeletből, öt hagymakarikából, öt avokádócsíkból és tíz rukkolalevélből. A 3D scannelés után az eredeti szendvicset művész meg is ette. A készítő alkotásával az avokádó extrém magas ára ellen akart tiltakozni, amikor készítette. Vajon mit gondol saját alkotásának értékéről?

Nem kevésbé fura az az asztal, amely James Dean halálos balesetéből építkezik. És amelyet más, szintén hírességek autóbaleseteinek ábrázolásai vesznek körül.

Ebben színes kavalkádban állította ki az ON névre hallgató összeállítását a Lexus. A mű Germane Barnes vezetésével és a Miami Egyetem más oktatóinak és tanulóinak bevonásával készült. Barnes építészmérnök, a Miami Egyetem Építészmérnöki karának adjunktusa. Az ON központjában LF-Z Electrified tanulmányautó 1:1 méretarányú háromdimenziós megjelenítése áll.

„Számomra és a munkáimban is az emberközpontú tervezés a legfontosabb. Ha nem prirorizálod az egyént, akkor kinek dolgozol? Abban bízok, hogy az emberek, akik eljönnek a Design Miami kiállításra nálunk tudnak majd pihenni, és ha már ott vannak, akkor többet megtudnak majd a karbon-semlegességről, az elektromos jövőről, a Lexusról, de nem érzik majd azt, hogy ez valami olyan technológia, amit nem értenek” – mondta Barnes.

Acél csővázzal rajzolták újra az autót, megelevenítve nemcsak az alapvető külső formáit, de a legfontosabb vonalakat a karosszérián. A lebegést imitáló járművön világítással tették hangsúlyossá a márka és modelljelzést is. A látvány üzenete a Lexus-modelleken tetten érhető kézművesség lenne.

Az autó hossztengelyében két boltívet láthatunk, amelyekben hintákat függesztettek fel, míg az installációs sarkaiban bútorokat helyeztek el. Az ívek és a bútorok art deco stílusúak, utalva ezzel Miami Beach képét meghatározó, 600 védett, hasonló jegyekből építkező épület stílusára, amely egyébként a Miami Egyetem tantervének központi eleme is.

A bútorok helyet adnak a pihenéshez, a beszélgetéshez és a feltöltődéshez, átvitt és szó szerinti értelemben is. Hiszen tükrözik a Lexus által gyakran hangsúlyozott omotenashi-t (kivételes vendégszeretet), amelyet igyekeznek az ügyfelek kiszolgálásában érvényesíteni, de van bennük vezetéknélküli telefontöltő is. Kipróbáltuk, működik.

Egyedi világítási rendszer kapcsolódik az installációhoz, amellyel igyekeztek a felhasználókat is bevonni, mert a valódi modell mellett egy interaktív virtuális változat is született, amelyet online mutattak be. A résztvevőknek pedig lehetőségük volt megváltoztatni a falak, az autó, a hinták és a bútorok színét is, ahogy a való életben is egyedire szabhatóak a Lexus modelljei.

A hinták azt jelképezik, ahogy a Lexus átlendül egy szén-dioxid semleges jövőbe, a cím (ON) pedig egy kapcsolóra utal, amely szén-dioxid-semleges jövőt hajtó elektromos technológiát aktiválja. A Lexus LF-Z nyomán érkezik a márka első elektromos autója, amely villanyautóknak tervezett platformra épül és RZ néven kerül piacra jövőre.

Méretében a jelenlegi RX-hez áll majd a legközelebb, hiszen a tanulmányautó 4880 mm hosszú, azaz tízzel rövidebb. Ugyanakkor tengelytávja 2950 mm-es, ami 160 milliméterrel meghaladja az RX-ét. Már ez a változtatás is izgalmasabb vezetést ígér, de a Lexus új elektromos összkerékhajtása is reménykeltő, az 544 lóerős, 700 Nm nyomatékú villanymotor is komoly. Ezzel elvileg 3,0 másodperc alatt gyorsulna százra a tanulmány, míg végsebessége – a villanyautók között tisztességes – 200 km/óra.

Nem ez RZ lesz az egyetlen új elektromos Lexus közeljövőben, hanem az említett kapcsolónak és hinta által jellemezett váltásnak megfelelő lépésre szánta el magét a márka. 2025-ig húsz új, vagy továbbfejlesztett modellt mutat be, köztük több mint tíz tisztán elektromos, plug-in hibrid és fullhibrid modellt.

Nem kell azonban aggódnia a rajongóknak, a Lexus jövőben is kínál majd sportmodellt – árulta el a Vezess számára Brian Bolain, aki a Lexus globális marketing vezetője (interjú hamarosan), de azt is megtudtuk, vajon miért vesz részt egy ilyen kiállításon egy autómárka?

„Minden eddiginél fontosabb, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy az ügyfelek széles körét megszólítsuk. Fontos az, hogy relevánsak legyünk, hogy kapcsolatban maradjunk az emberekkel, hogy mit tudunk mondani a márkánkról, de olyan nyelven, hogy az emberek megértsenek minket. Üzenetünk érthető és releváns legyen. A formatervezés egy igazán jó terület a számunkra, ezért adjuk át 10 éve a Lexus formatervezési díjat, ezért vagyunk itt a Miami Design Hét-en negyedik éve. Ez az egyik módja, és őszintén szólva hatásos módja, hogy szóljunk az emberekhez, akik a design világában vannak. Azt hiszem, beszélünk a nyelvükön” – mondta Bolain.

Nézd meg videón is a Lexus ON-t: