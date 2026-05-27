Vannak sofőrök, akik a pihenőidőt kávéval, telefonnyomkodással, filmezéssel, edzéssel és alvással töltik ki, aztán itt a most felkapott videó főszereplője, aki picit máshogy műveli ezt a dolgot: a nyerges vontató fülkéjében, az anyósülés helyére egy profi autóverseny-szimulátort épített.

Nem egy kontrolleres, laptopos megoldásról van szó, hanem rendesen összeállított szimulátoros cockpit-ről. A videón látható kialakítás alapján külön ülés, kormány, pedálsor és kijelző is került a fülkébe, szóval egy igazi gamerbarlang.

A kamionos azt is megmutatja, hogy amikor a forgalom teljesen bedugul, egyszerűen átül a vezetőülésből a szimulátorba, és levezetésként játszik egy kicsit.

Hiába áll a sor, egy kamion vezetőjének ilyenkor is készen kell állnia arra, hogy reagáljon: megindul a forgalom, helyet kell adni mentőnek, változik a helyzet, vagy egyszerűen csak el kell kerülni, hogy ő legyen egy dugó újabb oka. Egy több tíz tonnás szerelvény nem az a kategória, amelynél jó ötlet „csak egy kicsit” kiesni a vezetői szerepből.

Parkolóban, napi pihenő alatt viszont egészen más a történet. Ott ez már inkább lenyűgöző példája annak, hogyan alakítják a sofőrök saját élettérré a kamionfülkét. Aki hetekig él úton, annak a fülke nemcsak munkahely, hanem hálószoba, nappali és néha szórakoztatóközpont is.