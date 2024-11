Mesze a belső tér az autó legerősebb pontja, mind a felhasznált anyagokkal és a jó minőségérzettel, mind a részletmegoldások igényességében, de használati értékével sem vall szégyent.

Nagy öröm a Premium kivitelhez alapáras üveg tolótető, ami az új 5-ös BMW-ez egyáltalán nem is rendelhető. Nyurgább emberek mégis jobban járnak az üvegtető nélkül több fejteret adó Comfort kivitellel, mert így elöl kevés hely jut a fejnek. Átlagos magassággal ez nem lesz gond.

Számos részletében a Mercedeseket idézi az utastér, jó helyről vettek mintát a formatervezők. Nagyon hasonlít a kormányoszlopból kinövő fokozatválasztó kar és az indítógomb, ahogy az ablakemelő és a kerek hangszórórács is.

Kifejezetten jót tett a modellfrissítés a tesztelt Omoda 5-nek, a kijelzők grafikája, képminősége igazán szép. A 12,3” képátlójú középső érintőképernyő és az óracsoport is elegáns. A telefonos funkciók gyorsan és megbízhatóan működtek, vezeték nélkül is fut az AndroidAuto. Lehet, hogy az Apple CarPlay is, de a felszereltségi listában nincs erre utalás, nekem pedig androidos telefonom van.

Kellemetlenül belóg a látótérbe az első tükör vaskos tokozása, de a tükörházban egy USB-töltő is helyet kapott a fedélzeti kamerának. A gazdag felszereltségből egyelőre hiányzik az automatikusan elsötétedő belső tükör, ezt később pótolhatja a gyártó.

USB A-csatlakozó és USB-C töltő is van az utastérben. A tesztelt Omoda 5 az 50 wattos teljesítményű vezeték nélküli töltőn nem hagyja felforrósodni a telefont, mert a légkondi hidegét átvezeti a töltőtálcán a készülékre.

Nagyon tetszett a középső tárolóhely. Nem a mérete miatt, bár az is rendben van, hanem az ide bejuttatható hűtés (vagy épp meleg levegő) miatt. Ez a nagyon hasznos megoldás azért lehetséges, mert nem maradt ki a középső befúvó térdmagasságban a hátsó utasoknak.

Nekik viszonylag jó dolguk van, mert hátul a napfénytető tokozása már nem csökkenti annyira a fejteret, mint elöl. Kartámaszt kapunk, az első ülések alá bedughatjuk a lábfejünket, a comb alátámasztása lehetne jobb. A kettéosztott hátsó ajtótároló befogadóképessége kedvező és az ajtóbehúzóban is elfér ez-az, hátul is van kütyütöltési lehetőség az USB A-s és C-s aljzattal a vakkapcsolók mellett.

Egyetlen gagyi megoldás van az autóban, meglepő módon épp a kifejezetten jól megcsinált utastérben: a szőnyeg. A szőnyegek könnyen bolyholódnak, nagyon gyorsan elveszítik újkori állapotukat.

Ha rászántok egyszer fél órát a menü felfedezésére, az autó nagyon sok részlete jól személyre szabható. Az is tetszett, hogy a legutóbb használt menüpont a következő belépéskor fent vár, nem kell legörgetni érte, ha előzőleg használtad. Emiatt a sebességhatár-túllépésre figyelmeztető hangjelzéstől fájdalommentesen megszabadulhatunk a motor beindulása után. Kiemelendő a menük igényes magyarsága, időnként sokkal nagyobb presztízsű márkák autóiban sokkal magyartalanabb fordítással konfrontálódunk.

Elég szűk a 360 literes csomagtartó, amit 1075 literre lehet bővíteni. A támlarészek lehajtása után enyhén emelkedik a raktér, a csomagtérküszöbbel kényelmesen egy szintben van a csomagtartó alja. Alatta praktikus rekeszeket találunk, egy szinttel lejjebb az alapáras szükségpótkerék lakik.