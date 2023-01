Stabil árral, támad a magyarokra a kínai SUV

Nehéz mással kezdeni, mint a piros – burgundi vörös – borítással, annyira megdöbbentő a látvány az ajtó nyitása után. Harsány, de más baj nincs vele, a kárpit minősége rendben van, de ez általános, mert a bútorozáshoz használt anyagok tapintása, megjelenése is jó szinte mindenfelé. Az ajtók alsó részén, illetve a kesztyűtartónál gyengébb a műanyag. Bevált formákkal, megoldásokkal találkozunk, és nem próbálták meg újból feltalálni a meleg vizet a szellős és a nagyméretű üvegtetőnek köszönhetően világos, otthonos belső berendezésekor. Jól mutatnak a turbinaszerű szellőzők, az ülések és az ajtók csíkozása és a bőrrészek varrása is.

A sofőr rögtön két LCD-kijelzőre lát rá, az egyik a 12,3″ képátlójú digitális műszerfal, ami grafikailag nem nagy eresztés, de a célnak tökéletesen megfelel, a felbontása jó, és ami fontos információ, az könnyen olvasható rajta. Egymással szembe mozgó – itt a fordulatszámmérő virtuális mutatója fordul jobbról balra – mutatókat láttunk már korábban máshol is, de az, hogy az üzemanyagszintet mutató csík is jobbra mozogva tartson az üres felé, az már ritka. Talán a brit gyökerek teszik ezt.

Indokolatlan mennyiségű anyagot és ötletet vitt el a középkonzol fedeles panelje, ahol USB és 12 voltos aljzatok várják, hogy beléjük dugjanak valamit. Szép szálcsiszolt anyag borítja a fedelet, de semmi nem fér el alatta. Könyöklőjében viszont van hely apróságoknak, és nyáron egy doboz üdítőt, vizet is hidegen tud tartani, ha megy a klíma, emellett van pohártartó középen, valamint az ajtózsebbe is elfér ez-az.

Kormánya kellemes fogású, a króm betétekkel ízléses is. Gombjai leginkább a VW konszern polcain heverőkre hasonlítanak. Abból a korból, amikor még voltak gombok a Volkswagenek kormányán, nem pedig fényes, műanyag felületek ujjbeggyel bizgerélésével lehetett nagyjából rávenni az autót arra, hogy csinálja, amit szeretnénk. Az MG-ben viszont ott vannak a gombok, ahol kell, le sem kell venni a tekintetet az útról, tapintással meg lehet állapítani, melyik gombnál járunk. Jól használható.

A központi képernyő 10,1 colos, a menüje érhető és gyorsan reagál. Android Auto-t és Apple Carplay-t is kezeli, kábellel. Számos funkciót hagyományos gombokkal lehet elérni, a váltókar körül, a középső szellőzők alatt is találunk ilyeneket. Utóbbiak szép megoldásúak. Az ülésfűtés viszont például a menüből kapcsolható. A sportosságért a kagylószerű ülések és a fém pedálsor felel. Ülései nagy oldaltartásúak, viszont alapvetően puha tömésűek, inkább komfortra szabottak.

Elölről hátra ülve nem kell apróra összehúzódni, 190 centivel kacagva beférek magam mögé, még marad is négyujjnyi hely a térdem és a vezetőülés háttámlája között, és a fejtér is szellős, pedig még nyitható üvegtető is van a plafonon, ami nem szokott barátságban lenni a fejtérrel.

Szellőző és két darab klasszikus USB aljzat áll a hátul ülők rendelkezésére, valamint egy valószínűtlenül puccos, lehajtható, kinyitható könyöklő. A hátsó üléstámlák osztottan dönthetők, több fokozatban állítható a háttámla dőlésszöge, és ami furcsa, hogy ledöntés után is rögzülnek a szépen síkba hajló támlák, nem lehet őket használat után egyszerűen visszahajtani, a kis billenő izét ugyanúgy meg kell húzni mozgatás előtt, mint lehajtásnál. A csomagtartója 463 literes, de alatt is jelentős helyet találunk, mert van hely a valódi pótkeréknek is. A támlákat lehajtva a 1454 liternyi helyre lehet pakolni.