A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a sztráda Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán állítottak meg egy Mercedes-Benz Travego típusú turista buszt. Az ellenőrzésen a kéttengelyes autóbuszon mindössze tíz utas, egy sofőr és egy váltósofőr tartózkodott.

Ők azt nyilatkozták, hogy csupán a jogszabályban megengedett mennyiségű, zárjegyes cigaretta van náluk. Annak érdekében, hogy “bebiztosítsák magukat” a buszvezető azt nyilatkozta, hogy az autóbusz korábban áthaladt a Bulgária és Törökország közötti Kapikule határátkelőhelyen, ahol röntgenberendezéssel is átvizsgálták. A pénzügyőröknek azonban gyanús lett a jármű, ezért alaposan átvizsgálták. Ehhez még a hátsó üléseket is ki kellett venni.

“A hatóság emberi a hátsó üléssor alatti gyári üregben 700 darab, zárjeggyel ellátott cigarettásdobozt találtak. A rejtekhely különlegessége, hogy a csempészárut vékony puha ólomlappal fedték le, amely alkalmas lehet arra, hogy egyes ellenőrzési módszereket blokkoljon” – adta hírül a NAV.

De mi ez az üreg?

A Mercedes‑Benz Travego (mind a korai SHD, mind a későbbi M/15–M/17 generációk) hátsó utasterében, a legutolsó üléssor alatt, a padlóburkolat alatt valóban fut egy gyári, hosszanti szerviz csatorna. Ez az üreg a padló alatt és a hátsó tengely előtt található. Ezt eredetileg az elektromos, fűtés-, klíma‑, illetve vészkijárati mechanikai elemek elhelyezésére alakították ki. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy felülről csak az ülések kiszerelésével, vagy padlóburkolat megbontásával érhető el. Valóban nagy térfogattal bír és akár több száz doboznyi cigaretta is elférhet benne.

A pénzügyőrök a busz padlója alatt található rakteret is átvizsgálták, amelyből négy darab, nagy méretű utazótáska is előkerült. Ezekben összesen 461 darab, különféle márkás ruhát csomagoltak. “Az áruk silány minősége, csomagolása és a szállítás körülményei miatt felmerült a gyanú, hogy azok mindegyike hamisítvány, amit a védjegyek jogosulti képviselői is megerősítettek” – olvasható a NAV sajtóközleményében.

Bírságot is kapott

A pénzügyőrök a mintegy 1,9 millió forint értékű cigarettát, valamint a 20 millió forint vagyoni hátrányt okozó hamis ruhát lefoglalták. Az elkövetőkkel szemben jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás, valamint iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indult büntetőeljárás. A dohánytermék miatt pedig a gépjárművezető több mint 2,6 millió forint bírságra számíthat.