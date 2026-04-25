A német Mansory messze földön híres a luxusautó átalakításairól. Az 1989-ben alapított cég ezúttal Kínában húzott merészet és meglepőt. A pekingi autószalonon bemutatták a Mansory Zeekr 9X-et, amely minden elemében kimaxolja a látványt és a luxus életérzést. Nem nehéz elképzelni, hogy a közel-keleti és ázsiai szupergazdagok körében azonnal komoly érdeklődést vált majd ki ez a feltűnő, “túlépített” SUV.

Az alapjául szolgáló modell, a kínai Zeekr 9X egy évvel ezelőtt mutatkozott be a sanghaji autószalonon. Külsőre erősen emlékeztet a Rolls‑Royce Cullinanra, de a Geely tulajdonában lévő márka bőven merített a Range Rover és a Rivian R1S formavilágából is. A végeredmény egy grandiózus, masszív és robusztus karosszéria, amelynél túlzás nélkül állítható, hogy a mérnökök egyáltalán nem akartak bajlódni a légellenállás csökkentésével. Sőt, tulajdonképpen térden rúgják azt. A tervezők annyira nem foglalkoztak a cw‑értékkel, hogy esélyt sem adtak neki.

Mindent alárendeltek a határtalan tágasság-érzetnek és luxusnak. Persze, azért kirázták a kisujjukból azt tudást, ami őket az elmúlt évtizedekben naggyá tette őket. Ennek köszönhetően a motorháztető, a hűtőrács, az elülső lökhárító jóval agresszívebbnek hat, mint az eredeti modellnél. A tuning cég szélesebb sárvédőket is felszerelt a Zeekr 9X-re, tovább hangsúlyozva ezáltal a SUV robosztus karakterét.

7 fotó

A Mansory által módosított Zeekr 9X hátulján egy teljesen újratervezett diffúzor kapott helyet, amely többszárnyas kialakítású, és integrált nyílásokkal van ellátva a négy, logózott kipufogóvég számára. A csomagtérajtó középső részén egy diszkrét ducktail spoiler található, fölötte pedig egy nagyobb méretű, markáns felső légterelő javítja a vizuális egyensúlyt. A gyári Zeekr‑emblémát levették, helyére egy megvilágított Mansory felirat került, amely tovább erősíti az SUV hátsó részének karakterét és jelenlétét.

Mivel ez egy teljeskörű tuning, ezért a belső tér is jelentős átalakításon esett át. Az ülések, a padló, valamint az oldalsó burkolatok is fehér bőrkárpitozást kaptak. Hátul két főnek jut hely, de ők akár a lábaikat is kinyújthatják, ehhez ugyanis még felhajtható lábtámaszokkal is ellátták az üléseket. Elől pedig ugyancsak két fő foglalhat helyet, köztük a sofőr is, de lábtér itt sem sokkal kisebb. Az üléseket aranyszínű betétek dobják fel, és a SUV belsejében itt-ott (például a könyöklőn vagy oldalsó ajtópaneleken) karbonbetétek is visszaköszönnek. A fedélzeten utazók a kifinomult elegancia és a luxus harmóniáját élvezhetik ebben a SUV-ban.

A Zeekr a 9X modellből többféle plug‑in hibrid hajtásláncot kínál a kínai piacon. Minden változat alapja a 275 lóerős, 2,0 literes turbómotor, amelyhez két vagy három villanymotor csatlakozik. A kétmotoros rendszer összteljesítménye 885 lóerő, míg a hárommotoros csúcsverzió már 1381 lóerőt (1030 kW) ad le, ami a modell kínálatának legnagyobb teljesítményű konfigurációja. (Ez utóbbi látható a fenti fotógalériában.)

Az autógyártó által közzétett hivatalos adatok szerint a modell a legmagasabb felszereltségi szinttel mindössze 3,1 másodperc alatt éri el a 100 km/órás tempót. Végsebessége pedig akár 240 km/óra is lehet. De vajon a Mansory Zeekr 9X gyorsabb és erősebb? A válasz egyértelműen nem, mivel a hajtásrendszert nem érinti a tuning. És mi más maradhat így a végére, mint maga az ár? Bár még hivatalos összeget nem tettek közzé, de a Mansory Zeekr 9X ára várhatóan 250 000 – 500 000 amerikai dollár, vagyis átszámítva 78-156 millio forint között lehet.