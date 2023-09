A Guinness-rekorder Zeekr 001 után itt a kínai-svéd márka második típusa, a Zeekr X. A Geely lassan követhetetlen termékportfoliójába tartozó, magasra pozícionált márka központja Göteborgban, azaz a Volvo testvérbrand városában található, a Zeekr X küszöbbetétjén büszke felirat hirdeti, hogy dizájnja bizony skandináv munka.

Bizarr formavilágú elektromos SUV kopogtat Európában 1 /68 Fotó megosztása: 2 /68 Fotó megosztása: 3 /68 Fotó megosztása: 5 /68 Fotó megosztása: 6 /68 Fotó megosztása: 7 /68 Fotó megosztása: 9 /68 Fotó megosztása: 10 /68 Fotó megosztása: 11 /68 Fotó megosztása: 13 /68 Fotó megosztása: 14 /68 Fotó megosztása: 15 /68 Fotó megosztása: 17 /68 Fotó megosztása: 18 /68 Fotó megosztása: 19 /68 Fotó megosztása: 21 /68 Fotó megosztása: 22 /68 Fotó megosztása: 23 /68 Fotó megosztása: 25 /68 Fotó megosztása: 26 /68 Fotó megosztása: 27 /68 Fotó megosztása: 29 /68 Fotó megosztása: 30 /68 Fotó megosztása: 31 /68 Fotó megosztása: 33 /68 Fotó megosztása: 34 /68 Fotó megosztása: 35 /68 Fotó megosztása: 37 /68 Fotó megosztása: 38 /68 Fotó megosztása: 39 /68 Fotó megosztása: 41 /68 Fotó megosztása: 42 /68 Fotó megosztása: 43 /68 Fotó megosztása: 45 /68 Fotó megosztása: 46 /68 Fotó megosztása: 47 /68 Fotó megosztása: 49 /68 Fotó megosztása: 50 /68 Fotó megosztása: 51 /68 Fotó megosztása: 53 /68 Fotó megosztása: 54 /68 Fotó megosztása: 55 /68 Fotó megosztása: 57 /68 Fotó megosztása: 58 /68 Fotó megosztása: 59 /68 Fotó megosztása: 61 /68 Fotó megosztása: 62 /68 Fotó megosztása: 63 /68 Fotó megosztása: 65 /68 Fotó megosztása: 66 /68 Fotó megosztása: 67 /68 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ehhez képest szokatlanul (indokolatlanul?) mozgalmas, zsúfolt, bonyolult a formaterv, de sebaj, akinek pont ez jön be, az ennek fog örülni, akinek pedig nem, az majd választja a Volvo EX30-ast vagy a Smart #1-et – ezek ugyanis ugyanazt az SEA platformot alkalmazzák, mint a Zeekr X (más kérdés, hogy a Smart immár nem kapható Európában, de a logika így is működik.)

Zeekr X Volvo EX30 Smart #1 Tengelytáv mm 2750 2650 2750 Hosszúság mm 4450 4234 4270 Szélesség mm 1836 1836 1822 Magasság mm 1572 1550 1636 Menetkész tömeg kg 1885 – 1945 1830–1943 1820

A tervezők mindent bevetettek: nem csak az oldalablakok keret nélküliek, de a külső tükrök is, a kilincsek pedig a lemezfelületbe simulnak – aZeekr X közegellenállási együtthatója így 0,28, ami pár éve még fenomenális lett volna, ma már inkább csak jónak mondanánk.

A vegán anyagokkal kiépített utastérben perforált, világított felületek vetélkednek letisztult megoldásokkal. A műszeregység szerény, 8,8 colos méretű – a kiterjesztett valóságú megjelenítést alkalmazó, hatalmas, 24,3 colos head-up kijelző és a 14,6 colos, lebegő központi érintőképernyő mellett talán nincs is szükség nagyobbra. Van még egy negyedik, apró kijelző is: ez a B-oszlopon kapott helyet.

A fedélzeti funkciókat mesterséges intelligenciával megtámogatott hangvezérléssel is vezérelhetjük, a gazdag felszereltségi szinteken 13 hangszórós Yamaha audiorendszer, parkoló automata, valamint és masszázsfotel is elérhető.

Olyan intelligens megoldásokat is felvonultat a Zeekr X, mint az életjel-felismerő rendszer, amely a fent említett, külső kijelzőn keresztül figyelmezteti a vezetőt az autóban hagyott kisállatra, gyermekre. Ha szándékosan hagytuk őket a kocsiban, a kisállat-üzemmódot aktiválva álló helyzetben is aktív a légkondicionáló, a központi kijelzőn pedig felirat és grafika nyugtatja a járókelőket.

Létezik egy őrszem üzemmód is, amely mozgás esetén kamerával rögzíti az autó környezetét; a felvételhez csak a vezető fér hozzá. Egy harmadik üzemmód mozizásra szolgál: ilyenkor az ülések fekvő pozíciót vesznek fel, hogy kényelmesen bámulhassuk a központi képernyőt.

Szintén ötletes a légzsákok kialakítása: a frontális légzsákok oldalra is kinyúlnak, a függönylégzsákok pedig az A-oszlopot is lefedik, így minimalizálva a fejsérülés kockázatát. A légzsákokat egyébként késleltetve ereszti le a rendszer, így az esetleges másodlagos ütközés során is védelmet nyújtanak.

A Zeekr X hátsó- és összkerékhajtású kivitelben választható, előbbinél egy darab 200 kW-os (272 LE) villanymotort kapunk, utóbbinál 315 kW (428 LE) a kombinált motorteljesítmény. A végsebesség 180 km/óra.

Akkumulátorból csak egyféle áll rendelkezésre. A nyolc év vagy 200 000 km garanciával kínált, bruttó 69 kWh kapacitású egység akár 445 kilométeres hatótávolságot biztosít; a fogyasztást hőszivattyús fűtőrendszer csökkenti.

A további, részletes műszaki adatokat ide kattintva találod meg.

A Zeekr X Hollandiában, Németországban és Svédországban már megvásárolható. Induló ára a német piacon bruttó 45 ezer euró; ugyanitt az ekvivalens motorizáltságú Volvo EX30 40 ezer euróról indul.