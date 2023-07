Más autógyártóknál részben érezhető némi kijózanodás az elektromos autók előretörésének kitolódása kapcsán, a Volvo azonban olyannyira kitart villanyautós átállás mellett, hogy a közeljövő legfontosabb újdonságaiból nem is készül belső égésű motoros.

4,2 méteres hosszával az EX30 Recharge lesz az új belépőmodell, 14,5 milliós áron, az EX90 Recharge pedig a márka csúcsmodellje, az XC90 utódaként. Előbbi Kínából érkezik a magyar piacra 2024 első negyedévében, a legkorábbi ügyfélautók átadása februárra várható.

Thor istenség kalapácsát idézi a nappali menetfény
Még lepel alatt a hátsókerekes villany Volvók
Nagyon hasonlítanak: alapesetben az EX90 (balra) és az EX30 is hátul hajt, mindkettő tisztán elektromos és jövőre lesznek átvehetők a már rendelhető autók
272 lóerős motorral az EX30 mindig hátsókerék-hajtású
Jövő februárra jöhetnek meg az első ügyfélautók
Idén a 35. héttől készül az EX30 Recharge Kínában
Negyedével kisebb szénlábnyomot hagy az EX30 az autó élettartamára vetítve, mint az XC40
A kétféle akkuval 344/480 km a hatótávolsága
3,6-5,7 mp közötti a gyorsulása 0-ról 100 km/órára
Cross Country verzió is lesz belőle, ez van a rajzon
14,5 és 20,4 millió Ft közötti a listaára, februárban lesznek átvehetők az első autók itthon
Nettó 49/64 kilowattórás akkuval és csak hátsó vagy első és hátsó villanymotorral jön
Kisebb, mint az XC40. Hossza 4233 mm, szélessége 1837 mm, magassága 1549 mm, a tengelytáv 2650 mm
18-20" közötti felniket kap Nincs pontos adatunk a töltéséről, az egyenáramú valószínűleg 135 kW-ig működik. Az alapáron 11 kilowattos helyett a 22 kW-os fedélzeti AC-töltő csak az Ultra csúcsfelszereltséghez rendelhető, Core és Plus szinten nem Fényezetlen műanyagok segítik az újrahasznosítást
Nem lehet változtatni az ülőlap dőlésszögén
Alul és felül is lapított a volán, a vezető előtt nincs sebességmérő, sem szélvédőre vetített kijelző
A Particle dekorbetét PVC-ablakkeretek és műanyag redőnyök újrahasznosításával készült
Hátsó ajtónként 1-1 hangszóró, egy műszerfali és egy csomagtéri mélyhangszóró egészítheti ki az alapesetben 5 hangszórót a hangrúdban a szélvédő alatt
Váltóáramról is egész gyorsan tölthető
A Google-lel kooperál a Volvo a fedélzeti rendszerekben
A kormányborításban sincs állíti bőr
12,3" a központi kijelző képátlója. Teljes az aktív és a passzív biztonsági felszereltség Nincs állati eredetű bőr az EX30-ban. Újrahasznosított műszálas textilek, gyapjúkeverék és műbőr fedheti az üléseket Öt hangszóró van elöl, plusz a menőbb hifiben egy első, egy hátsó mélynyomó illetve a két hátsó ajtóban 1-1 hangszóró
Jópofa a berámolást segítő rajz
Van elég hely a hátul utazóknak
Élőben olcsó hatású a műanyag ablakkeretek és redőnyök újrahasznosításával nyert Particle borítás
Nem forgatható a tablet
Elegáns a fém kilincs, az alapanyagok legalább részben újrahasznosítottak
Méretben nagyjából akkora, mint az Audi Q2

Az EX90 Recharge jövő őszre érhet ide az egyesült államokbeli gyártóbázisról. A két autóból egy-egy nagyon korai, részben kézzel összerakott példány turnézik Európában, a körút budapesti állomásán ülhettünk be az elektromos aszfaltterepjárókba. Elsőként a kisebb EX30-at mutatjuk be részletesebben.

Mint az Audi Q2, csak elektromos

Nehéz ma olyan kategóriát találni, amit nem fedtek le az autógyártók, a Volvónak mégis sikerült egy szegletet lelnie, ahol még nem tapossák egymás sarkát az autók. A prémiummárkák kínálatában nincs egyszerre elektromos hajtású és nagyjából Bayon-Captur-Mokka-Vitara méretű autó, mert az Audi Q2-ből nincs villanyautó.

4233 mm-es hosszával, 1837 mm-es szélességével, 1549 milliméteres magasságával és 265 centis tengelytávjával a Volvo EX30 egy szegmenssel a Countryman, az E-Pace, a GLA, a Q3, a Tonale, az UX, az X1 vagy házon belül az XC40 alá érkezik.

Bár a Volvónál a kínai tulajdonos a Geely-csoport okosan a háttérben marad, az EX30 műszaki alapját a Geely adja. A SEA-E padlólemez feloldása Sustainable Experience Architecture, az E az entry avagy belépőszegmens jelölése, ezt a technikát kapja a Smart #1 is. A kis Volvo SUV futómű elöl MacPherson, hátul ötlengőkaros, igényes konstrukció.

Bruttó 51 vagy 69 kilowattóra a kétféle lítiumion akkumulátor kapacitása, amiből 49/64 kilowattóra a kiautózható nettó érték. A kisebbik a 120 cellás lítium-vasfoszfát akku, tehát a pozitív elektródájának anyaga lítium-vasfoszfát, ez egy kisebb energiasűrűségű, valamivel olcsóbb és sérülések esetén biztonságosabbnak tartott akkumulátortípus. Itt 386,4V a névleges feszültség, tehát egy cella feltöltve 3,2 voltos. A nagyobbik lítiumakku 107 cellát tartalmaz, ennek elektródája lítium-nikkel-mangán kobaltoxidos, a névleges feszültsége 399,1 volt.

EX30: a nagyok erejével

272 lóerős, 343 Nm nyomatékú a hajtó villanymotor, ami hátul van, mert az EX30-cal a Volvónál visszatér egy alapértelmezésben hátsókerék-hajtású autó. Utoljára a kompakt kategóriában a 340-360 hajtott a jó végén.

A nagyobb Volvók közül az S90-V90-re átnevezett 960-as modellcsalád őrizte meg legtovább a menetdinamikai előnyöket, hajtási befolyásoktól mentes kormányzást kívül csekély fordulókört ígérő hajtásmódot. Egy motorral és a kisebbik akkuval az 1758-1790 kilós EX30-nak elég 5,7 mp 100-ig.

Ennél négy tizeddel fürgébben gyorsul állórajttal 100 km/órára az Extended Range, amely a nagyobb akku ellenére sem nehezebb: a gyári adat szerint 1755-1818 kilós. A középső verzió a WLTP-ciklus szerint takarékosabb is, 16,7 helyett 15,7 kWh/100 km az átlagfogyasztása, így 344 helyett 480 km a kombinált hatótávolsága.

A vízhűtéses szinkron villanymotorból elöl is lehet egy, amivel az EX30 Twin AWD 315 kW vagy 428 lóerő teljesítményű erőgéppé változik. A két motor össznyomatéka 543 Nm, a gyorsulás rakétaszerű lehet a 3,6 másodperces 0-100-as gyári adat alapján. A GT4-es Porsche Cayman ideje 4,4 mp. A Volvo EX30 Recharge végsebessége a három hajtáslánccal egységesen 180 km/óra, ekkor jön a leszabályozás.

Telefonos ajtónyitás és orrcsomagtér

Sok elektromos autóból kimarad az orrcsomagtér, itt azonban 19 literes üreget találunk az első fedél alatt, ami ugyanolyan praktikus részlet, mint a csomagtér padlója alatt elférő kalaptartó. A hátsó csomagtér viszonylag kicsi, a gyári adat 318 liter. A raktérpadló variálható, a lökhárítóval egy szintbe hozott elválasztó alatt is van egy üreg.

Digitális kulcs tartozik az autóhoz, ami megosztható mások okostelefonjával. A hagyományos bejutási mód a kártyaformájú jeladó, mint a Teslákban, amit itt is a B-oszlophoz kell érinteni. Szintén a régebbi Mercedeseket és a Tesla autóit idézi a bajuszkapcsoló egyszer lenyomásával aktivált tempomat, két húzásra a részleges önvezetés aktiválódik.

Core, Ultra és Plus a három kiviteli szint neve. Sajnos az alapáron 11 kilowattos helyett a 22 kW-os fedélzeti töltő csak az Ultra csúcsfelszereltséghez rendelhető, Core és Plus szinten nem. Kár érte, mert ez a remek opció kezd terjedni más márkáknál is, például a BMW iX1-hez is elérhető.

Szűkített választék, ötféle szín

Kedvező árát részben az elérhető felszereltségi szintek, hajtásláncok, opciók mátrixának szűkítésével érte el a Volvo. A prémiummárkákra jellemző komplexitás letörésére háromféle hajtáslánc, három felszereltségi szint, négy kárpit és mindössze öt szín variálásával kell megtalálni a megfelelő autót.

Nagyon szomorú az elérhető fényezések megtizedelése egy prémiummárkától. Például a konnektoros hibrid S60-ból és az XC60-ból is csak négy gyáva alapszín van, fehér, fekete és kétféle szürke, a plug-in XC90 és a V90 is mindössze hét fényezést hoz, ebből négy szürke-ezüst árnyalatot.

Házon belül csak a mild hibrid modellekhez gazdagabb a színválaszték, pedig a Volvónak gyönyörű mélyzöld, bordó és sárga színei voltak. Az alapáron ködszürke színben gyártott EX30-ból legalább rendelhető mohasárga és felhőkék is, 264 000 forintért.

Szellő, köd és fenyő a belső térben

A különböző hangulatú, színvilágú belső kivitelek neve Breeze (szellő), Mist (köd), Pine (fenyő) és Indigo. Állati eredetű bőr egyáltalán nincs az autóban, a kormányborítás is műbőr. Az ülések szövet- vagy műbőrborításánál fontos volt az újrahasznosított anyagok minél nagyobb aránya. A szőnyegek alapanyagát részben a tengerekből kiemelt halászhálók adják.

A Nordico egy textil-vinil szövetkárpit neve, amelynek egyik alapanyaga a fenyőolaj. A Mist és a Pine kivitelben gyapjúval kombinált műszálas ülések vannak. A Particle műszerfali dekorbetét PVC-ablakkeretek és műanyag redőnyök újrahasznosításával készült. A kiállított autóban ezt láttuk, sajnos semmi más jót nem mondhatunk róla, mert harsogóan olcsónak hat és kellemetlen tapintású. Van helyette két másik, ami jobban passzolhat ahhoz a nívóhoz, amit a Volvótól megszoktunk.

Nem ezt kéne átvenni a Teslától

Valamiért az autógyártók azt hajlamosak átvenni a Teslától, ami otromba spórolás és idegesítő az autóikban, nem a kiemelkedő hatásfokban és a saját, villámgyors töltőhálózatban mennek utánuk.

Valamiért az EX30-ban sincs óracsoport a vezető előtt, így sebességmérő sem. A12,3” képátlójú középső állóképernyőn látni csak a sebességet, mert a szélvédőre vetített kijelző éppúgy nincs, mint a hasonló módszerrel spóroló Tesla Model 3-ban és Model Y-ban.

Kár, hogy nem lehetett módosítani az ülőlap dőlésszögén, csak fel-le mozgatta az ülést a villanymotor, amit az árlista is megerősít a hatirányú állíthatósággal. A belső térkínálat egészen élhető, a 4,23 méteres autóba hátra is be tudtam ülni tagjaim különösebb összehajtogatása nélkül.

Soundbar a szélvédő alatt

Érdekes a szélvédő alatti ívbe rendezett hangszórósor. A stílusos hangrúd vagy soundbar öt hangszórót fed, maximum 100 wattos teljesítménnyel. A fejlettebb Harman/Kardon-audiorendszerben ezt kiegészítheti még egy-egy hangszóró a hátsó ajtókban valamint egy első és egy hátsó mélysugárzó. Az összesen kilenc hangszórós rendszer térhatású hangot ígér 1040 wattos teljesítménnyel.

Biztonságban a kis Volvo is nagynak ígérkezik. Alapfelszerelés az adaptív tempomat, az elpilledő vezető szemét fürkésző infravörös érzékelő, a szemből jövő autó elé kanyarodást megakadályozó rendszer, a kormányzással is besegítő frontálisütközés-elkerülő berendezés. Az autó elöl és hátul is figyel a keresztirányú forgalomra és középső üléslégzsák védi az elöl ülőket, hogy oldalütközéskor ne csapódjanak egymásba.

Összesen 5-5 radar és kamera illetve 12 ultrahangos szenzor érzékeli az autó környezetét. Segítségükkel az EX30 bekukkant a jobbkezes utcákba és az aggasztóan koválygó kamionokat előzve 20 cm-rel jobban kitér a sáv középvonalától, megnövelve az oldaltávolságot, ha van rá hely.

Árak: 14 490 000-20 390 000 Ft

14 490 000 Ft az autó alapára a lítium-vasfoszfát akkuval. A nagyobbik akku elektródája lítium-nikkel-mangán kobaltoxidos. 16 590 000 forintról indul szintén Core felszereltséggel a Single Extended verzió, tehát bővített hatótávú, egymotoros modell. Ennek a legjobb a hatótávja 480 kilométerrel.

Nevéhez illően a Twin AWD-ben elöl és hátul is van villanymotor és összkerekes. A 428 lóerős modell alapára 19 090 000 Ft, a WLTP szerinti hatótávolság 460 km.

Céges vevőknek a kiterjesztett garancia 3 év vagy 100 000 km, az autó árába beépített szervizcsomag fedezi erre a távra a kötelező karbantartásokat és a kopóalkatrészek cseréjét. Az akkugarancia 8 év vagy 160 000 km.

Az egymotoros alapverzióból sajnos hiányzik a hőszivattyú, ami a nagyobb akkus Single Extended és a kétmotoros alapfelszerelése.

20 százalékos akkutöltöttség felett az autó parkolás közben is klimatizálható és előhűteni is lehet az utasteret. Az első ülések és a kormánykerék fűtése alapáron jár.

Mivel az importőr 400 forintos euróárfolyammal is tartani tudja jó előre közölt, 14,5 millió forintos belépőárat, a valószínűleg jövő februárban megérkező Volvo EX30 Recharge iránt lesz kereslet Magyarországon.