1976-ban a világ Volvo 343 néven ismerte meg azt az autót, amely a tervezőasztalon P900 kódnéven fejlődött és eredetileg DAF 77 lett volna a neve. A Volvók korabeli technikájából csak közepes és nagyobb autókat lehetett építeni, de látszott, hogy kisebb autókra is volna igény Európában. Ám a Volvónak nem volt kapacitása, pénze és ideje sem saját erőből alsó középkategóriás vagy még kisebb autók kifejlesztésére, ezért kellett a DAF, amely a DAF 55-tel és a vele nagyjából azonos 66-tal komolyan vehető szereplő volt a kisebb autók között.

1977-ig gyengébben fogyott, mert sok vevő idegenkedett a hangosan működő Variomatic CVT-automatától. 1979-ig nem volt ötajtós sem belőle, a 1982-ben jelent meg a 360. A típusjelzés nem a csak 1983-ban bevezetett szedánt, hanem a kétliteres motort jelzi. A 360 GLE-ből és a rövidebb áttételezésú 360 GLT-ből sok versenygép épült driftre, ralira, pályaversenyzésre, a szedán az 1985-ös modellévtől volt kapható

Kezdetben a 343 csak a hollandok fokozatmentes automatikus sebességváltójával készült, pocsék fűtéssel, nehézkes hidegindítással, rossz összeszerelési minőségben, utastéri beázásokkal. Az elkapkodott piaci bevezetéskor az autó nem volt kész, de bajain a gyártó hamar úrrá lett. A Variomatic nagyon egyszerűvé tette az autó vezetését, de sokaknak egyáltalán nem feküdt, ezért 1977-től a Volvo M47R kódjelű sebességváltójával is meg lehetett venni az autót.

Lassan bővült csak a választék, még két évet kellett várni az ötajtós modellre és a Volvo csak újabb öt év elteltével, 1984-től értékesítette a négyajtós szedánt. Az első dízel 340-esek is csak 1985-ban hagyták el a gyártóbázist Born városában. Nem sokkal később az 1,7 literes benzines debütált.

Sablonos dizájn, izgalmas technika

Akár a ferdehátút, akár a limuzint látjátok, formatervük aligha adja vissza a technika különlegességét a 3-4-5 ajtós karosszéria alatt. A hosszában álló motor a hátsó kerekeket hajtja, ami akkoriban kezdett kiveszni a kompakt autókból. Az 1972-es Év Autójának választott FIAT 127, az 1974-ben bemutatott Golf elöl hajtott, az Opel a Kadett D-vel 1979-től, a Ford az 1981-es Év Autójának választott Escorrtal állt át a keresztben beépített orrmotorra elsőkerék-hajtással. A franciáknál viszont az elsőkerék-hajtás már a Peugeot 304, a Renault 6 vagy a Citroën GS/GSA idejében adott volt.

Hátul a 300-as Volvók kerekeit igényes konstrukció, DeDion-híd vezette, amit a holland konstruktőrök a 66-ban is bevetettek. A 166 cm széles, 139,2 cm magas, 239,5 vagy 240 cm tengelytávú autó 432 centiméteres hosszát a hátsó futómű is meghatározta a nyúlánk laprugó hátsó rögzítőpontjával. Csavarrugós felfüggesztéssel a Bertonénál a 340-re épített Tundra koncepcióautó 18 centivel rövidebb lehetett. Mivel a Tundra nem tetszett a Volvónak, Marcello Gandini kicsit módosított rajta és az olasz stúdió eladta a koncepciót a Citroënnek, ahol a BX lett belőle.

A svéd-holland kompakt autó súlyeloszlása remekül sikerült a hátsó tengelyhez beszerelt sebességváltóval. A motor és a kuplung van az orrban, a sebességváltó és a differenciálmű hátul, így a kardántengely nem a váltót és a differenciálművet köti össze, hanem a tengelykapcsolót és a differenciálművet vagy haránthajtóművet. Az Autótechnika cikkében részletezett transaxle-építési mód akkor és később is a sportos és jóval drágább autók sajátja volt, amilyen a Porsche 928 vagy az Alfa Romeo 75. A 343-as Volvo aratott ralikrosszban, fő sikere Per-Inge Walfridsson győzelme az 1980-as ralikrossz Európa-bajnokságban a 343 Turbóval.

Ralikrossz EB 1981-ből VW Bogárral, kutyacsont Escorttal és 343-as Volvóval a BMW ellenében

Renault-motorok, de nem kizárólag

Kezdetben csak a Renault 1,4 literes, 70 lóerős benzinesével készült a 343-as Volvo. A petyhüdt négyhengeres alternatívájaként csak 1980-tól kapta meg a Volvo 1,9 literes motorját, majd a B200E kódjelű, 1986 köbcentis, 115 lóerős, 160 Nm nyomatékú benzinest.

A 360 GLE és a GLT motorja és váltója azonos, de a rövidebb végáttétel a GLT élénkebben gyorsul, 0-ról 100-ra 11 helyett 10,5 mp alatt. 1985 után a 340-esek átvették a Renault 1,7 literes motorját 82 lóerőre beállítva, így nemcsak a csúcsmodellel lehetett jobban kiaknázni a futómű és súlyeloszlás tartalékait.

A 340 DL-ben mormogó, 1596 köbcentis dízelt is a Renault szállította. (A Renault 1979-ben megvett egy nagyobb részvénypakettet a Volvóban, de a Volvo 1984-re visszavásárolta a teljes részvénycsomagot és a partnerség nem futott ki a svéd márka tervezett átvételére.) Az autó gazdája Lestyán Balázs, a gimnazista fiatalember 110 ezer forintért vásárolta 2018-ban az óra szerint csupán 222 ezer kilométerhez közelítő youngtimert.

Nála családi indíttatás a hátsókerekes kompakt Volvo iránti rajongás. Nevelőapja régóta 360-assal jár, édesanyja egy 340-est használ, van egy donor és egy projektautó a családban Balázs 340 DL-én kívül.

Szerelés otthon

Mivel diákként nemigen jut pénz autószerelőre, a jó minőségű alkatrészekkel végzett javításokat is családon belül oldják meg a kisebb munkáktól a hengerfejcseréig. Nemrég ugyanis az ékszíjfeszítő leszakadt, a lecsúszó ékszíj begyűrődéséből fakadóan letört az egyik vezérműkerék és összeakadtak a motorban a szelepek a dugattyúkkal. A bontott hengerfej 50 000 forintból megvolt.

Nagy öröm volt kipróbálni Lestyán Balázs az autóját, mert ifjúkori vágyálmaimban a dízel Volvo 345 volt az optimum, ami mindent megad: hátul hajt, érdekes konstrukció, keveset fogyaszt, nagyszériás és viszonylag könnyen szerelhető autó praktikus belső térrel, élhető csomagtartóval és némi ütközésbiztonság ígéretével. Megnéztem párat az elérhető autók közül, de a lyukas tetőoszlopot látva már Lada Samarámból is sejtettem, hogy nem ezzel fogok olcsón farolgatni hóban és murván.

Egyszer egy W202-es Mercedes C 200 D tesztjében írta a német kolléga, hogy a gázpedállal igen csekély mértékben lehet hatni az (egyébként 75 lóerős) autó mozgására. Ugyanez igaz a 345-ös Volvóra a fénykorában 54 lóerős szívódízellel, amihez 4800-ig kellene forgatni. Bőven elég neki az a 2250-is, amikor a 100 Nm-es nyomatékmaximumot leadja. Az egészen hatalmas kesztyűtartóban gyűrődésmentesen utazó, nagy pénzért beszerzett prospektus szerint az autó 20,0 mp alatt gyorsulna fel 100-ra és 140 km/óra volt a végsebessége.

Ráérős és takarékos a szívódízel

Hamar kiderül, hogy az a békés, kímélő tempó fekszik a kocsinak, ahogy tulajdonosa használja, 80-100 között, legtöbbször országúton és autópályán. Ilyenkor 5,5 liter gázolajjal beéri 100-on. A gyári adat 7,0 liter/100 km városban, 7,4 120-nál és 4,7 90 km/óránál. A Spritmonitoron csak a benzinesekre találni 8 és 9,2 l/100 km közötti adatokat.

Kényelmes ülése, ergonomikus műszerfala a kamrás dízel aláfestésével békebeli hangulatot áraszt a potom pénzért beszerzett youngtimerben. A 22,5:1 arányú sűrítéssel a volvós kódra adoptált, D16-os motor fékhatása nagyon határozott. Határozottságra a rásegítés nélküli kormány tekerésekor is szükség van, kormányszervóval kezesebb és sportosabb lehet a 340-es.

Rozsdafoltjai és vételára alapján azt hinném, hogy ez az autó kapott az élettől eleget, de szellős motorterébe bepillantva a hossztartók sérülésmentességről tanúskodnak és a rugótornyok szépsége, az utastér épsége is megkapó egy 30 éves használt autóban.

Vennél egyet? Nem lesz könnyű

Ha sikerült más megvilágításba helyezni a holland-svéd penészvirágot és beleszerettél a Volvo 340-360-ba, a karosszéria állapotára figyelj elsősorban! A rozsdás tetőoszlopú autók szanálásának gyakorlatilag nem érdemes nekifogni, a küszöb és borítólemezek korróziója viszont javítható.

Nem fogok meglepni senkit, hogy az 1991 óta nem gyártott kocsiban az ajtók alja is korrodál, de ez sokkal fiatalabb autóknál is így van. Ne vegyétek félvállról, ha a kalaptartó hiányzik, nem lehet csak úgy leakasztani egyet. Egyrészt nemigen bontanak már ilyen öreg autókat, másrészt a csomagtértakaró jókora öble másokat is hajlamosíthat a kalaptartó túlterhelésére és eltörésére.

Nem lenne drága, csak nincs

Használtan a 340-360-as Volvók közül a kétliteres autók érik a legtöbbet, de a jól vezethető csúcsmodell értékét sem ismeri (f)el a piac. Elsősorban a transaxle-Volvo Facebook-csoportjában vagy klubtalálkozókon érdemes eladó autókat keresgélni. A Használtautón ki sem lehet választani a típust a legördülő menüből, jobb híján az 1976 és 1991 közötti autókra szűrve épp egyetlen egy használt Volvo 340-360 sincs fent. A Jófogáson egy pest megyei, gondosan felújított, ötajtós dízel keres gazdát a cikk írásakor, de úgy fest, 580 ezer forintért is nehéz eladni.

Ha alulértékeltségi rangsort kellene felállítani az OT-korú autók között, a Volvo 340-360 az élen lehetne. Lestyán Balázs autójából a tervek szerint alapos felújítás után akár oldtimervizsgás autó születhet, a többinek pedig addig kéne megfogni a kezét, ameddig olcsók, és ameddig egyáltalán léteznek.